HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penerjemah Shin Tae-yong Ngungsi ke Malaysia, Ada Apa?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |11:30 WIB
Penerjemah Shin Tae-yong <i>Ngungsi</i> ke Malaysia, Ada Apa?
Penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, mengungsi ke Malaysia (Foto: Instagram/@jeongseokseo)
PENERJEMAH Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, kedapatan berada di Malaysia. Ia untuk sementara harus keluar dari Indonesia!

Seperti diketahui, Jeong merupakan bagian dari staf kepelatihan Shin di Timnas Indonesia. Pemecatan terhadap pria asal Korea Selatan itu ikut berimbas kepada rombongan yang dibawanya ke Tanah Air.

1. Visa

Jeong Seok-seo dan Shin Tae-yong @jeongseokseo

Gerbong Shin, kecuali Nova Arianto, pun dilepas PSSI seturut sang pelatih kepala. Jeje -sapaan akrab Jeong- ikut terkena pemecatan tersebut.

Mengingat dirinya bukan WNI, Jeong tentu butuh visa untuk tinggal dan bekerja di Indonesia. Pemecatan dari PSSI itu berimbas pada penghentian visa secara mendadak!

Alhasil, untuk sementara Jeong harus mengungsi ke Malaysia. Ia lantas mencurahkan isi hatinya ke media sosial.

 

1 2
      
