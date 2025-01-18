Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Intip Megahnya Stadion Kanjuruhan Usai Revitalisasi, Gate 13 Tampak Berbeda

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |16:39 WIB
Intip Megahnya Stadion Kanjuruhan Usai Revitalisasi, Gate 13 Tampak Berbeda
Stadion Kanjuruhan usai direvitalisasi. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
A
A
A

MALANG – Stadion Kanjuruhan kini tampil lebih megah usai direvitalisasi. Dari banyak sisi yang diperbaiki, tentu Gate atau Pintu 13 menjadi yang paling disorot dan kini pun tampak berbeda.

Seperti yang diketahui, Stadion Kanjuruhan menjadi saksi hilangnya 135 nyawa di laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, pada 1 Oktober 2022 lalu. Kini stadion tersebut pun sudah selesai direvitalisasi.

1. Struktur Bangunan Asli Tetap Dipertahankan

Meski direvitalisasi total, struktur bangunan asli stadion tak berubah banyak. Desain dasar stadion lama dan baru stadion memang tak berubah total.

Tapi memang ada perubahan di struktur berupa tangga dan tribun penonton, yang lebih landai dan tak curam lagi. Dari luar stadion juga dipenuhi motif layaknya Stadion Manahan, Solo.

Stadion Kanjuruhan usai direvitalisasi. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
Stadion Kanjuruhan usai direvitalisasi. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)

Kombinasi warna-warni antara biru, kuning, merah, dan coklat muda, mendasari dinding - dinding stadion. Di tribun sisi barat, tulisan Stadion Kanjuruhan, terpasang jelas.

Bergeser ke sisi selatan, tepatnya di Pintu 13 lokasi dimana para korban banyak meregang nyawa, dirombak total. Terlihat di bangunan hanya menyisakan pintu 13 dan jendela, yang lubang akibat upaya pembobolan di waktu kejadian Sabtu malam (1/10/2025).

 

Halaman:
1 2
      
