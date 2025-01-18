Disikat Malut United 0-2, Paul Munster Minta Maaf Persebaya Surabaya Kalah 3 Kali Beruntun

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, minta maaf usai kalah 0-2 dari Malut United di pekan ke-19 Liga 1 2024-2025. Itu merupakan kekalahan ketiga beruntun yang diterima Bajul Ijo.

Laga Persebaya Surabaya vs Malut United itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat 17 Januari 2025 sore WIB. Dua gol kemenangan tim tamu dihasilkan Junior Brandao (73’) dan bunuh diri Ardi Idrus (82’).

1. Upaya Keras

Persebaya Surabaya vs Malut United (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Munster mengatakan, timnya sudah berupaya keras meski akhirnya menelan hasil minor kontra Malut United. Sayangnya, mereka gagal mencetak gol serta membuat dua kesalahan fatal.

“Saya rasa pada babak pertama kami bermain bagus, dan babak kedua kami punya peluang. Kami tidak bisa mencetak gol, itu bagian yang paling membuat frustrasi,” kata Munster, dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Sabtu (18/1/2025).

“Lalu kami membuat dua kesalahan dan kebobolan,” imbuh pria asal Irlandia Utara itu.

2. Minta Maaf

Munster meminta maaf timnya kembali gagal merebut kemenangan. Ia mengatakan, kekalahan ini merupakan buah dari kesalahan timnya sendiri.