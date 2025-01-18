Jan Olde Riekerink Beber Kunci Sukses Dewa United Beri Persib Bandung Kekalahan Perdana

BANDUNG – Pelatih Dewa United FC, Jan Olde Riekerink, bicara kunci sukses mengalahkan Persib Bandung 2-0 di pekan ke-19 Liga 1 2024-2025. Apalagi, itu adalah kekalahan perdana Maung Bandung di musim ini.

Duel Persib Bandung vs Dewa United itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat 17 Januari 2025 malam WIB. Dua gol kemenangan tim tamu dihasilkan oleh Alex Martins (30’) dan Septian Bagaskara (90+3’).

1. Mulai Terbentuk

Riekerink mengatakan, pondasi Dewa United sudah mulai terbentuk. Terbukti, permainan Banten Warriors semakin hari semakin terbentuk.

“Kami selalu memberikan intensitas, position games, pada dasarnya seperti kita membuat rumah,” papar Riekerink usai laga, dikutip Sabtu (18/1/2025).

“Kalau kita mau membangun rumah hal yang harus diperhatikan adalah fundamental, pondasinya adalah kami bisa akur satu sama lain, kami juga terbuka untuk selalu belajar. Kami implementasikan di latihan dan pertandingan,” imbuh pria asal Belanda itu.

2. Apresiasi

Riekerink merasa perlu memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang terus bekerja keras setiap harinya agar mencapai target yang diinginkan. Tak lupa, ucapan terima kasih diberikan kepada staf pelatihnya.

“Setiap tim yang dilatih, saya bisa melihat cap yang ditinggalkan. Setelah itu kami cari pemain-pemain yang cocok dengan gaya bermain saya dan dari situ bukan hanya kualitas pesepakbola yang dicari tapi juga kualitas sebagai individu,” urai Riekerink.