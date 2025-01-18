Persib Bandung Angkat Bicara soal Gervane Kastaneer yang Sempat Alami Buta Mata Kanan

PERSIB Bandung angkat bicara soal Gervane Kastaneer yang sempat alami buta mata kanan. Dokter Persib Bandung, Wira Prasetyabeberkan hasil tes medis Gervane Kastaneer.

Dari hasil pemeriksaan, penyerang Timnas Curacao itu dalam kondisi yang baik. Alhasil, Persib Bandung tidak sia-sia merekrutnya.

“Gervane itu kemarin udah medical check-up bagus kok hasilnya. Otot, tulang, sendinya oke, rekam medis dan lain-lainnya bagus,” kata Wira di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa, 14 Januari 2025.

1. Gervane Kastaneer Sempat Buta Mata Kanan

Wira membenarkan Gervane sempat mengalami kebutaan pada mata kanannya. Menurut media sepakbola Curacao, pemain yang bisa ditempatkan sebagai winger dan striker ini buta hingga 70 persen.

Namun kini, lanjutnya, kondisi mata kanan Gervane baik. Alhasil, hal itu sudah tidak lagi menjadi kekhawatiran bagi Persib Bandung.

“Sudah lama itu. Saya rasa enggak ada sesuatu yang mengganggu. Enggak pengaruh apa-apa, sudah lama kalau gak salah enam tahun lalu (masalah mata kanan),” ucap Wira.