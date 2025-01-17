Reaksi David da Silva Usai Persib Bandung Kedatangan Gervane Kastaneer

REAKSI David da Silva usai Persib Bandung kedatangan Gervane Kastaneer menarik diulas. Dia turut memberi sambutan.

Menurut David da Silva, pemain yang menggantikan Mailson Lima untuk mengisi slot asing di Persib Bandung itu memiliki kualitas tinggi. Terbukti, Gervane merupakan pemain Timnas Curacao.

“Jadi saya harap dengan dia bergabung bersama kami, dia bisa membantu tim di setiap pertandingan,” harap David di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (15/1/2025).

1. David Da Silva Taruh Harapan

David da Silva juga taruh harapan kepada Gervane. Dia ingin Gervane bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan yang dijalani.

Pasalnya, skuad Persib Bandung adalah keluarga yang tengah berjuang untuk mengejar tujuan yang sama. Mereka bertekad meraih kemenangan di setiap laga.

“Saya harap dia menikmati, pemain juga bisa mendukungnya sebagai pemain baru, sama seperti pertama saya datang ke sini,” ucap David da Silva.

“Tentunya saya berharap dia menampilkan yang terbaik dengan kualitasnya dan membantu tim kami untuk bertarung menjadi juara,” harapnya kembali.