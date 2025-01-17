Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi David da Silva Usai Persib Bandung Kedatangan Gervane Kastaneer

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |02:07 WIB
Reaksi David da Silva Usai Persib Bandung Kedatangan Gervane Kastaneer
David da Silva kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

REAKSI David da Silva usai Persib Bandung kedatangan Gervane Kastaneer menarik diulas. Dia turut memberi sambutan.

Menurut David da Silva, pemain yang menggantikan Mailson Lima untuk mengisi slot asing di Persib Bandung itu memiliki kualitas tinggi. Terbukti, Gervane merupakan pemain Timnas Curacao.

Gervane Kastaneer (Foto: Instagram/@gervanek33)

“Jadi saya harap dengan dia bergabung bersama kami, dia bisa membantu tim di setiap pertandingan,” harap David di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (15/1/2025).

1. David Da Silva Taruh Harapan

David da Silva juga taruh harapan kepada Gervane. Dia ingin Gervane bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan yang dijalani.

Pasalnya, skuad Persib Bandung adalah keluarga yang tengah berjuang untuk mengejar tujuan yang sama. Mereka bertekad meraih kemenangan di setiap laga.

“Saya harap dia menikmati, pemain juga bisa mendukungnya sebagai pemain baru, sama seperti pertama saya datang ke sini,” ucap David da Silva.

“Tentunya saya berharap dia menampilkan yang terbaik dengan kualitasnya dan membantu tim kami untuk bertarung menjadi juara,” harapnya kembali.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635475/6-atlet-pbsi-degradasi-dari-pelatnas-reza-al-fajri-mengundurkan-diri-bta.webp
6 Atlet PBSI Degradasi dari Pelatnas, Reza Al Fajri Mengundurkan Diri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/daiki_hashimoto.jpg
Daiki Hashimoto Ungkap Arti Spesial di Balik Gelar Ketiganya di Kejuaraan Dunia Senam Artistik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement