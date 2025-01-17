Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Berharga Ratusan Miliaran Rupiah yang Bisa Diajak Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Nilai Pasarnya Sentuh Rp556 Miliar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |20:53 WIB
4 Pemain Berharga Ratusan Miliaran Rupiah yang Bisa Diajak Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Nilai Pasarnya Sentuh Rp556 Miliar!
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

ADA 4 pemain berharga ratursan miliaran rupiah yang bisa diajak Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Sejauh ini, keempat pemain itu belum berhasil direkrut PSSI meski dikabarkan memiliki darah Indonesia.

Padahal dari segi kualitas, keempat pemain yang akan dibahas di artikel ini merupakan para pemain Grade A. Tak heran jika nilai pasar pemain tersebut mencapai ratusan miliar. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Pemain Berharga Ratusan Miliaran Rupiah yang Bisa Diajak Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia:

4. Pascal Struijk (Rp278 Miliar)

Pascal Struijk, Bek Tangguh yang Kirim Kode Segera Perkuat Timnas Indonesia
Pascal Struijk, Bek Tangguh yang Kirim Kode Segera Perkuat Timnas Indonesia

Jika Patrick Kluivert membutuhkan tambahan di lini belakang, maka nama Pascal Struijk wajib menjadi pilihan utama. Sejauh ini sudah cukup banyak pemain keturunan yang bermain sebagai bek tengah, namun kehadiran Pascal Struijk tetap dinantikan.

Pascal Struijk sendiri merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia. Sejauh ini ia masih aktif bermain di Leeds United dan memiliki nilai pasar Rp278 miliar.

3. Jayden Oosterwolde (Rp260 Miliar)

Jayden Oosterwolde, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung Parma Calcio
Jayden Oosterwolde, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung Parma Calcio

Jayden Oosterwolde merupakan pemain berdarah Indonesia-Belanda. Kini ia bermain untuk Fenerbahce dan sempat menolak penawaran dari Shin Tae-yong untuk memperkuat Garuda.

Namun, kehadiran Patrick Kluivert dirasa bisa mengubah semuanya. Saat ini, Jayden Oosterwolde memiliki nilai pasar di angka Rp260 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178818/timnas_indonesia-PyRL_large.jpg
5 Calon Lawan Timnas Indonesia dengan Pelatih Baru di FIFA Matchday November 2025, Nomor 1 Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178191/timnas_malaysia-80mX_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Ranking FIFA per Oktober 2025, Nomor 1 Tembus Peringkat 100 Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178161/timnas_indonesia-UVCj_large.jpg
5 Pelatih Berpengalaman di Asia yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177906/timur_kapadze-S0Vf_large.jpg
4 Prestasi Timur Kapadze sang Calon Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Antar Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1636019/pramono-anung-ikut-kategori-lari-10-km-di-jakarta-running-festival-2025-yer.webp
Pramono Anung Ikut Kategori Lari 10 Km di Jakarta Running Festival 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Hasil French Open 2025: Jonatan Christie Kalah Dramatis dari Koki Watanabe
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement