4 Pemain Berharga Ratusan Miliaran Rupiah yang Bisa Diajak Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Nilai Pasarnya Sentuh Rp556 Miliar!

ADA 4 pemain berharga ratursan miliaran rupiah yang bisa diajak Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Sejauh ini, keempat pemain itu belum berhasil direkrut PSSI meski dikabarkan memiliki darah Indonesia.

Padahal dari segi kualitas, keempat pemain yang akan dibahas di artikel ini merupakan para pemain Grade A. Tak heran jika nilai pasar pemain tersebut mencapai ratusan miliar. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Pemain Berharga Ratusan Miliaran Rupiah yang Bisa Diajak Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia:

4. Pascal Struijk (Rp278 Miliar)

Pascal Struijk, Bek Tangguh yang Kirim Kode Segera Perkuat Timnas Indonesia

Jika Patrick Kluivert membutuhkan tambahan di lini belakang, maka nama Pascal Struijk wajib menjadi pilihan utama. Sejauh ini sudah cukup banyak pemain keturunan yang bermain sebagai bek tengah, namun kehadiran Pascal Struijk tetap dinantikan.

Pascal Struijk sendiri merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia. Sejauh ini ia masih aktif bermain di Leeds United dan memiliki nilai pasar Rp278 miliar.

3. Jayden Oosterwolde (Rp260 Miliar)

Jayden Oosterwolde, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung Parma Calcio

Jayden Oosterwolde merupakan pemain berdarah Indonesia-Belanda. Kini ia bermain untuk Fenerbahce dan sempat menolak penawaran dari Shin Tae-yong untuk memperkuat Garuda.

Namun, kehadiran Patrick Kluivert dirasa bisa mengubah semuanya. Saat ini, Jayden Oosterwolde memiliki nilai pasar di angka Rp260 miliar.