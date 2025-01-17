Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Panggil The Next Boaz Solossa untuk Gantikan Ragnar Oratmangoen yang Absen di Laga Timnas Indonesia vs Australia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |14:06 WIB
Patrick Kluivert Panggil The Next Boaz Solossa untuk Gantikan Ragnar Oratmangoen yang Absen di Laga Timnas Indonesia vs Australia?
Patrick Kluivert (kanan) bisa panggil The Next Boaz Solossa untuk gantikan Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
PATRICK Kluivert panggil The Next Boaz Solossa untuk menggantikan Ragnar Oratmangoen yang absen di laga Timnas Indonesia vs Australia? Ragnar Oratmangoen absen melawan Australia karena menjalani sanksi akumulasi kartu.

Penyerang FCV Dender ini telah mengoleksi dua kartu kuning selama membela Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga harus absen satu pertandingan. Sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen, Patrick Kluivert sejatinya mendapatkan bantuan dari Ole Romeny yang selangkah lagi mendapatkan paspor Indonesia.

1. The Next Boaz Solossa On Fire

Namun, demi menambah daya gedor, Patrick Kluivert bisa saja memanggil The Next Boaz Solossa. Seperti yang diungkapkan saat konferensi pers, Patrick Kluivert menyebut pemain lokal sebagai jantungnya Timnas Indonesia.

Lantas, siapa sosok The Next Boaz Solossa yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek.

Ramai Rumakiek menggila bersama Persipura Jayapura
Ramai Rumakiek menggila bersama Persipura Jayapura

Pesepakbola 22 tahun ini sedang panas-panasnya di Liga 2 2024-2025. Dari 12 pertandingan Liga 2 2024-2025, Ramai Rumakiek mengemas 11 gol dan empat assist.

Ramai Rumakiek hanya terpaut satu bola dari top skor yang diisi eks penyerang Persib Bandung, Ezechiel N’Douassel. Berhubung musim masih panjang, kesempatan Ramai Rumakiek menjadi top skor Liga 2 2024-2025 terbuka lebar.

 

