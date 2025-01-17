Pramono Anung Optimistis Timnas Indonesia Semakin Baik di Tangan Patrick Kluivert

Tangan dingin Patrick Kluivert diyakini bisa membuat Timnas Indonesia lebih baik (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung optimistis Timnas Indonesia semakin baik di tangan Patrick Kluivert. Sebab, tim itu punya kans lolos ke Piala Dunia 2026.

Kluivert yang datang menggantikan Shin Tae-yong akan dibantu lima asisten asal Belanda. Selain itu, ia akan dibantu dua asisten asal Indonesia.

1. Sentuhan

Gaya Patrick Kluivert saat melatih tim (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Pramono berharap sentuhan pelatih itu dapat segera memberikan perubahan untuk Timnas Indonesia. Menurutnya, sosok asal Belanda tersebut memang syarat pengalaman dan kualitas.

"Mudah-mudahan dengan pelatih baru saya secara pribadi berharap bahwa kesebelasan nasional atau Timnas Indonesia semakin solid, makin kompak, dan prestasinya semakin bagus," ujar Pramono saat pembukaan IBL 2025 akhir pekan lalu di Gedung Basket Senayan, Jakarta.

2. Ikuti Perkembangan

Politisi PDIP itu mengaku mengikuti perkembangan Kluivert saat masih menjadi pemain baik di Timnas Belanda mau pun di level klub. Mas Pram –sapaan akrabnya- juga cukup yakin dengan rekan jejak dari para asisten pelatih.