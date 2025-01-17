4 Pemain Timnas Indonesia U-20 Belum Hadir Jelang U-20 Challenge Series 2025, Nomor 1 Masih di Brasil

Empat pemain Timnas Indonesia U-20 belum gabung jelang U-20 Challenge Series 2025 (Foto: Tournoi Maurice Revello)

BERIKUT empat pemain Timnas Indonesia U-20 yang belum hadir jelang U-20 Challenge Series 2025. Salah satunya adalah Welber Halim Jardim atau Welber Jardim yang masih di Brasil.

Pelatih Indra Sjafri memberi dispensasi kepada total delapan pemain untuk tidak mengikuti TC (pemusatan latihan). Mereka bisa bergabung belakangan untuk menyusul teman-temannya.

Sebagian besar yang diberi dispensasi adalah mereka yang rutin bermain di klub. Lantas, siapa saja empat pemain tersebut?

4 Pemain Timnas Indonesia U-20 Belum Hadir

4. Mufli Hidayat

Pemain satu ini masih memiliki agenda bersama PSM Makassar di Liga 1 2024-2025. Pelatih Bernardo Tavares memang dikenal gemar mengorbitkan serta mengandalkan pemain-pemain berusia muda.

Alhasil, Mufli untuk sementara berada di klub. Ia baru akan bergabung ketika Timnas Indonesia U-20 pindah ke Surabaya, Jawa Timur, awal pekan depan.

3. Alfharezzi Buffon

Serupa dengan Mufli, pemain satu ini juga masih memiliki agenda bersama Borneo FC Samarinda di Liga 1 2024-2025. Buffon mulai mendapat tempat di tim utama Pesut Etam.

Oleh karena itu, sang pemain diizinkan Indra untuk bergabung belakangan. Ia akan datang ketika Garuda Nusantara sudah berada di Kota Pahlawan.