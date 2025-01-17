Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

JIS Tak Bisa Dipakai, Persija Jakarta Ngotot Jamu Persib Bandung di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |22:37 WIB
JIS Tak Bisa Dipakai, Persija Jakarta Ngotot Jamu Persib Bandung di SUGBK
Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta bakal berusaha keras mendapatkan izin dari pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk menggelar pertandingan melawan Persib Bandung pada 16 Februari 2025. Sebab Jakarta International Stadium (JIS) sudah dipastikan tak bisa dipakai, sehingga Direktur Persija, Mohamad Prapanca hanya mau laga Persija vs Persib digelar di SUGBK.

Dari jadwal yang beredar, JIS akan dipakai konser Maroon 5, pada 1 Februari 2025. Setelah itu, JIS juga menjadi venue dari konser Seventeen pada 8 dan 9 Februari 2025. Kondisi itu lantas membuat Persija tak bisa bermarkas di JIS.

1. Persija Terus Pepet Pengelola SUGBK

Prapanca mengatakan manajemen Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- sedang negoisasi dengan Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK). Sebab, Persija ingin menggunakan SUGBK saat melawan Persib.

Barito Putera vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)
Barito Putera vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

"Kami masih komunikasi sampai hari ini, bahwa kami, apabila itu dimungkinkan oleh pihak GBK untuk bermain lawan Persib itu bisa tetap di GBK. Sejauh situasi kondisi lapangan di GBK itu bisa baik kayak kemarin," kata Prapanca di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Itu yang sampai hari ini, kami masih komunikasi. Belum ada keputusan apa pun, kami masih berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak GBK sampai titik darah penghabisan. Sebab, JIS sudah pasti 100 persen tidak bisa karena sudah ada jadwal yang sudah komitmen, ada dua konser kalau tidak salah," tambahnya.

2. Persija Jamin Rumput Aman untuk Laga Timnas Indonesia

Pria berkacamata itu mengetahui SUGBK sedang dilakukan perawatan rumput dengan intensif. Hal itu untuk mendukung perjuangan Timnas Indonesia saat melawan Bahrain dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, pada 25 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635625/indonesia-para-badminton-international-2025-jadi-panggung-perebutan-poin-paralimpiade-total-hadiah-tembus-rp249-juta-xej.webp
Indonesia Para Badminton International 2025 Jadi Panggung Perebutan Poin Paralimpiade, Total Hadiah Tembus Rp249 Juta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/pelatih_selangor_fc_christophe_gamel.jpg
Pelatih Selangor FC Kirim Ancaman Serius untuk Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement