HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Liga 1 2024-2025, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:03 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Liga 1 2024-2025, Klik di Sini!
Link live streaming Persib Bandung vs Dewa United bisa diklik di akhir artikel ini (Foto: PT LIB)
A
A
A

BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs Dewa United di Liga 1 2024-2025 bisa diklik di akhir artikel ini. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini dipastikan seru. Sebab, Persib dan Dewa sama-sama berada di paruh atas klasemen Liga 1 2024-2025 hingga menjelang pekan ke-19.

1. Puncak Klasemen

Persis Solo vs Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

Persib saat ini menempati puncak klasemen Liga 1 2024-2025 dengan nilai 40. Hebatnya, sang juara bertahan belum terkalahkan sepanjang musim ini.

Di sisi lain, Dewa United duduk di urutan tujuh klasemen dengan 28 poin. Mereka terpaut hingga 12 angka dengan Persib yang ada di puncak.

2. Beri Kekalahan Perdana

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, bertekad memberi kekalahan perdana buat Maung Bandung. Kendati bermain kandang, hal itu tidak akan banyak berpengaruh.

“Jadi itu tujuan kami, memberi mereka kekalahan pertama,” kata Riekerink dalam konferensi pers, dikutip Jumat (17/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
