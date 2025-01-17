Patrick Kluivert Bertemu Perwakilan Klub Liga 1, Begini Reaksi Dirut PT LIB

PATRICK Kluivert bertemu perwakilan klub Liga 1. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, pun bereaksi.

Ferry menyambut antusias pertemuan Patrick Kluivert dengan perwakilan klub Liga 1. Ferry menyebut bahwa hal ini merupakan langkah yang baik untuk membuka komunikasi yang lebih luas antara tim dan pelatih Timnas Indonesia.

1. PSSI dan PT LIB Gelar Agenda Makan Malam

PSSI dan PT LIB menggelar agenda makan malam bersama tim pelatih Timnas Indonesia pada Selasa 14 Januari 2025 malam WIB. Dalam acara tersebut hadir Kluivert, Denny Landzaat, Erick Thohir, beserta jajaran PSSI lainnya dan perwakilan klub Liga 1.

Ini menjadi momen menarik karena Kluivert yang baru ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia langsung tancap gas memulai tugasnya. Salah satunya dengan bersua perwakilan dari masing-masing klub Liga 1.

Ferry mengungkapkan bahwa ini adalah suatu hal yang positif. Sebab akan terbentuk sinergi yang kuat antar PT LIB dan Timnas Indonesia.

“Ini merupakan langkah awal yang baik untuk membangun sinergi yang kuat antara LIB dan Timnas Indonesia,” kata Ferry, dilansir dari situs resmi LIB, Jumat (17/1/2025).