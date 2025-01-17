Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Patrick Kluivert Bertemu Perwakilan Klub Liga 1, Begini Reaksi Dirut PT LIB

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |03:05 WIB
Patrick Kluivert Bertemu Perwakilan Klub Liga 1, Begini Reaksi Dirut PT LIB
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PATRICK Kluivert bertemu perwakilan klub Liga 1. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, pun bereaksi.

Ferry menyambut antusias pertemuan Patrick Kluivert dengan perwakilan klub Liga 1. Ferry menyebut bahwa hal ini merupakan langkah yang baik untuk membuka komunikasi yang lebih luas antara tim dan pelatih Timnas Indonesia.

Patrick Kluivert

1. PSSI dan PT LIB Gelar Agenda Makan Malam

PSSI dan PT LIB menggelar agenda makan malam bersama tim pelatih Timnas Indonesia pada Selasa 14 Januari 2025 malam WIB. Dalam acara tersebut hadir Kluivert, Denny Landzaat, Erick Thohir, beserta jajaran PSSI lainnya dan perwakilan klub Liga 1.

Ini menjadi momen menarik karena Kluivert yang baru ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia langsung tancap gas memulai tugasnya. Salah satunya dengan bersua perwakilan dari masing-masing klub Liga 1.

Ferry mengungkapkan bahwa ini adalah suatu hal yang positif. Sebab akan terbentuk sinergi yang kuat antar PT LIB dan Timnas Indonesia.

“Ini merupakan langkah awal yang baik untuk membangun sinergi yang kuat antara LIB dan Timnas Indonesia,” kata Ferry, dilansir dari situs resmi LIB, Jumat (17/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178664/timnas_indonesia_satu_satunya_negara_elite_asia_tenggara_yang_mengalami_penurunan_ranking_fifa_hari_ini_pssi-XfYA_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Elite Asia Tenggara yang Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178658/ange_postecoglou_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-M3Jk_large.jpg
Pelatih asal Australia Latih Timnas Indonesia demi Ikuti Jejak Malaysia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178647/timnas_indonesia_resmi_terima_buruk_dari_fifa_hari_ini_pssi-Tcnm_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini di Tengah Rumor Shin Tae-yong Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178573/media_vietnam_yakin_banget_park_hang_seo_enggak_bakalan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vWLa_large.jpg
Media Vietnam Yakin Banget Park Hang-seo Takkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635473/debut-dewa-united-di-kancah-asia-saksikan-seluruh-pertandingannya-live-di-gtv-max.webp
Debut Dewa United di Kancah Asia, Saksikan Seluruh Pertandingannya Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/daiki_hashimoto.jpg
Daiki Hashimoto Ungkap Arti Spesial di Balik Gelar Ketiganya di Kejuaraan Dunia Senam Artistik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement