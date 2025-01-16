Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain, Laga Debut Patrick Kluivert di SUGBK

Timnas Indonesia siap tempur di 4 laga sisa Grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga debut Patrick Kluivert ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan digelar pada Selasa, 25 Maret 2025 dan live di RCTI!

Bagaimana untuk jadwal tayangnya? Berhubung laga dilangsungkan saat bulan Ramadan alias berbarengan dengan ibadah salat tarawih, kick off kemungkinan digelar pada pukul 20.30 WIB atau 21.00 WIB.

1. Timnas Indonesia Siap Tempur

Arab Saudi dan Bahrain juga sering menggelar pertandingan kandang di periode waktu tersebut. Meski laga digelar H-5 lebaran, penonton diprediksi tetap memadati SUGBK.

Sebab, suporter ingin menyaksikan dari dekat permainan Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Antusiasme suporter dijamin bakal lebih masif jika beberapa hari sebelumnya, Timnas Indonesia sanggup mencuri angka di markas Ausralia.

2. Dendam Kesumat kepada Bahrain

Selain itu, suporter juga memiliki dendam kesumat kepada Bahrain. Masih hangat dalam ingatan ketika Bahrain dibantu wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf, saat menjamu Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB.

Akibat keputusan kontroversial Ahmed Al Kaf yang tidak meniup peluit ketika waktu telah melewati batas, Timnas Indonesia dibobol Bahrain. Alhasil, laga Bahrain vs Timnas Indonesia sama kuat 2-2.