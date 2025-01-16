Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Cerita Kronologi Dipecat PSSI kepada Media Korea Selatan, Heran Ditendang Mendadak

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |12:44 WIB
Shin Tae-yong Cerita Kronologi Dipecat PSSI kepada Media Korea Selatan, Heran Ditendang Mendadak
Shin Tae-yong heran tiba-tiba dipecat PSSI dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

SHIN Tae-yong cerita kronologi dipecat PSSI dari jabatan pelatih Timnas Indonesia kepada media Korea Selatan, Yonhap News. Ia mengaku  dipecat PSSI pada Senin, 6 Januari 2025 pukul 09.40 WIB.

Saat itu juga, Shin Tae-yong diberi tahu bahwa pelatih baru Timnas Indonesia segera diumumkan. Meski heran dengan pemecatan ini, Shin Tae-yong mengaku menghormati keputusan PSSI.

1. Dipecat 6 Januari 2025 Pagi WIB

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

“PSSI memberi tahu soal pemecatan saya pada 6 Januari 2025 pukul 09.40. Mereka juga akan mengumumkan pelatih baru pada pukul 12 siang di hari itu,” kaat Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari Yonhap.

“Jujur saya tidak memahami keputusan itu. Namun, saya dengan rendah hati menerima keputusan tersebut,” lanjut pelatih 54 tahun itu.

Shin Tae-yong sejatinya masih terikat kontrak hingga 2027 ketika palu pemecatan diketuk. Banyak rencana yang mau dilakukan Shin Tae-yong sebelum dipecat PSSI.

Menurut sang penerjemah, Jeong Seok-seo, Shin Tae-yong berencana terbang ke Eropa pada Februari 2025. Ia terbang ke Eropa untuk melobi klub-klub pemain keturunan agar melepas sang pemain lebih cepat ke Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia pada 20 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
      
