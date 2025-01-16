Penerjemah Shin Tae-yong Bantah Ban Kapten Jay Idzes Dicopot di Laga Timnas Indonesia vs China karena Ada Friksi di Ruang Ganti

PENERJEMAH Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, membantah ban kapten Jay Idzes dicopot di laga Timnas Indonesia vs China karena ada friksi di ruang ganti. Menurut Jeje -sapaan akrab Jeong Seo-seo, Asnawi Mangkualam ditunjuk sebagai kapten di laga Timnas Indonesia vs China pada Selasa, 15 Oktober 2024 murni karena pemain milik Port FC itu berstatus kapten utama skuad Garuda.

1. Asnawi Mangkualam Kapten Utama Timnas Indonesia

(Asnawi Mangkualam, kapten utama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

“Kapten utama di Timnas Indonesia itu Asnawi Mangkualam, dan wakil kaptennya Jay Idzes dan Jordi Amat. Jadi kalau mau meeting personal sama kita (Shin Tae-yong dan Jeje), selalu bertiga,” kata Jeje, Okezone mengutip dari channel YouTube Jebreeetmediatv, Kamis (16/1/2025).

Jeje tidak membantah pemain Timnas Indonesia sering mengadakan meeting antarpemain yang tidak melibatkan tim pelatih. Namun, ia memastikan Shin Tae-yong selalu memperjuangkan hak para pemain Timnas Indonesia, khususnya kepada PSSI.

“Coach Shin selalu bilang ‘Saya adalah raja di dalam lapangan’. Sementara di luar, 'saya akan memperjuangkan hak kalian kepada PSSI untuk mendapatkan fasilitas terbaik'," ujar Jeje, menyampaikan apa yang dikatakan Shin Tae-yong kepada pemain Timnas Indonesia.

Sebelumnya, beredar kabar ada friksi di ruang ganti pemain Timnas Indonesia. Sejumlah pemain Timnas Indonesia, khususnya pemain keturunan meminta diskusi taktik kepada Shin Tae-yong kelar laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB.

Namun, kabarnya Shin Tae-yong tidak menyukai diskusi soal taktik dengan pemain. Sebab, diskusi soal taktik dianggap sebagai pembangkangan. Alhasil, dicadangkannya Thom Haye dan Sandy Walsh melawan China digembar-gemborkan efek isu di atas.