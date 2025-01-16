Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penerjemah Shin Tae-yong Bantah Ban Kapten Jay Idzes Dicopot di Laga Timnas Indonesia vs China karena Ada Friksi di Ruang Ganti

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |07:17 WIB
Penerjemah Shin Tae-yong Bantah Ban Kapten Jay Idzes Dicopot di Laga Timnas Indonesia vs China karena Ada Friksi di Ruang Ganti
Jay Idzes tidak menjadi kapten di laga Timnas Indonesia vs China. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PENERJEMAH Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, membantah ban kapten Jay Idzes dicopot di laga Timnas Indonesia vs China karena ada friksi di ruang ganti. Menurut Jeje -sapaan akrab Jeong Seo-seo, Asnawi Mangkualam ditunjuk sebagai kapten di laga Timnas Indonesia vs China pada Selasa, 15 Oktober 2024 murni karena pemain milik Port FC itu berstatus kapten utama skuad Garuda.

1. Asnawi Mangkualam Kapten Utama Timnas Indonesia

Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan 1-0 atas Myanmar @TimnasIndonesia

(Asnawi Mangkualam, kapten utama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

“Kapten utama di Timnas Indonesia itu Asnawi Mangkualam, dan wakil kaptennya Jay Idzes dan Jordi Amat. Jadi kalau mau meeting personal sama kita (Shin Tae-yong dan Jeje), selalu bertiga,” kata Jeje, Okezone mengutip dari channel YouTube Jebreeetmediatv, Kamis (16/1/2025).

Jeje tidak membantah pemain Timnas Indonesia sering mengadakan meeting antarpemain yang tidak melibatkan tim pelatih. Namun, ia memastikan Shin Tae-yong selalu memperjuangkan hak para pemain Timnas Indonesia, khususnya kepada PSSI.

“Coach Shin selalu bilang ‘Saya adalah raja di dalam lapangan’. Sementara di luar, 'saya akan memperjuangkan hak kalian kepada PSSI untuk mendapatkan fasilitas terbaik'," ujar Jeje, menyampaikan apa yang dikatakan Shin Tae-yong kepada pemain Timnas Indonesia.

Sebelumnya, beredar kabar ada friksi di ruang ganti pemain Timnas Indonesia. Sejumlah pemain Timnas Indonesia, khususnya pemain keturunan meminta diskusi taktik kepada Shin Tae-yong kelar laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB.

Namun, kabarnya Shin Tae-yong tidak menyukai diskusi soal taktik dengan pemain. Sebab, diskusi soal taktik dianggap sebagai pembangkangan. Alhasil, dicadangkannya Thom Haye dan Sandy Walsh melawan China digembar-gemborkan efek isu di atas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178387/shin_tae_yong_selalu_menjadikan_timnas_indonesia_sebagai_prioritas_goalpost-zHEL_large.jpg
Shin Tae-yong: Timnas Indonesia Selalu Jadi Prioritas, Tawaran Lain Saya Tolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178385/shin_tae_yong_siap_melatih_timnas_indonesia_lagi_shintaeyong7777-5eEa_large.jpg
Shin Tae-yong Kirim Kode Ingin Latih Timnas Indonesia di Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178366/alex_pastoor_bersama_patrick_kluivert_dan_denny_landzaat-tnb8_large.jpg
Alex Pastoor Kecewa 3 Target PSSI untuk Timnas Indonesia Gagal Diselesaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178348/alex_pastoor_dan_patrick_kluivert-6eVM_large.jpg
Alex Pastoor Tak Kapok Kerja Sama dengan Patrick Kluivert Usai di Timnas Indonesia, Buka Peluang Setim Lagi
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/21/11/1635087/alex-pastoor-buka-suara-usai-dipecat-negara-peringkat-119-dunia-tidak-realistis-lolos-piala-dunia-rym.jpg
Alex Pastoor Buka Suara usai Dipecat: Negara Peringkat 119 Dunia Tidak Realistis Lolos Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/persija_jakarta_mencuri_kemenangan_3_1_atas_perseb.jpg
Mauricio Souza Bongkar Kunci Kebangkitan Persija di Surabaya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement