HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Resmi Pecat Pieter Huistra, Langsung Tancap Gas Cari Pelatih Baru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |12:45 WIB
Borneo FC Resmi Pecat Pieter Huistra, Langsung Tancap Gas Cari Pelatih Baru
Pieter Huistra resmi pisah dengan Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

BORNEO FC resmi pecat Pieter Huistra sebagai pelatih. Pihak tim itu pun langsung tancap gas cari pelatih baru.

Ya, Borneo FC berpisah dengan Pieter Huistra di tengah gelaran Liga 1 2024-2025. Tim yang identik dengan warna orange itu langsung bergerak cepat mencari pengganti

Pieter Huistra. pieterhuistra

1. Borneo FC Tak dalam Performa Terbaiknya

Pada musim ini, Borneo FC memang tidak berada dalam performa terbaiknya. Sebab, Borneo FC sementara waktu berada di urutan kesepuluh dengan 26 poin hingga pekan ke-18 ini.

"Jelang pekan ke-19 Liga 1 2024-2025 Borneo FC Samarinda dan Pieter Huistra secara resmi sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama,” tulis keterangan di laman Borneo FC, Kamis (16/1/2025)

“Hal ini berdasarkan hasil evaluasi atas rentetan hasil yang diterima klub berjuluk Pesut Etam ini dalam beberapa pertandingan terakhir," lanjutnya.

Dalam laga terdekat, Borneo FC akan melawan Arema FC. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, pada 19 Januari 2026.

 

Halaman:
1 2
      
