Menpora Dito Ariotedjo Update Proses Naturalisasi Ole Romeny: Berkas Lengkap!

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, memberi update soal proses naturalisasi Ole Romeny. Menurutnya, ada dua pemain lain yang juga akan menjalani proses peralihan kewarganegaraan tersebut.

PSSI telah mengumumkan sedang memproses naturalisasi Romeny pada akhir 2024. Pemain Oxford United itu ditargetkan akan dinaturalisasi sebelum lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025.

1. Update

Selain Romeny, belakangan PSSI juga disinyalir sedang memproses naturalisasi Jairo Riedewald. Hal itu terungkap setelah perkenalan pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Minggu 12 Januari 2025.

Menpora Dito mengatakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan proses naturalisasi sedang berjalan. Saat ini, ia mengatakan Romeny tengah menyelesaikan proses administrasi.

“Ya kemarin pak Erick sudah mengabarkan saat ini sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi yang sudah dijamin adalah Ole dan dua lagi sedang proses,” kata Menpora Dito kepada awak media di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

2. Belum Terima Berkas

Akan tetapi, pria berusia 34 tahun itu mengatakan pihak Kemenpora RI belum menerima berkas naturalisasi Romeny. Meski begitu, menurut Dito, berkas sudah lengkap dan segera diajukan.