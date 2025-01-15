Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Ariotedjo Update Proses Naturalisasi Ole Romeny: Berkas Lengkap!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |21:00 WIB
Menpora Dito Ariotedjo <i>Update</i> Proses Naturalisasi Ole Romeny: Berkas Lengkap!
Ole Romeny sedang diproses untuk dinaturalisasi menjadi WNI (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, memberi update soal proses naturalisasi Ole Romeny. Menurutnya, ada dua pemain lain yang juga akan menjalani proses peralihan kewarganegaraan tersebut.

PSSI telah mengumumkan sedang memproses naturalisasi Romeny pada akhir 2024. Pemain Oxford United itu ditargetkan akan dinaturalisasi sebelum lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025.

1. Update

Ole Romeny. ig/oufcofficial

Selain Romeny, belakangan PSSI juga disinyalir sedang memproses naturalisasi Jairo Riedewald. Hal itu terungkap setelah perkenalan pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Minggu 12 Januari 2025.

Menpora Dito mengatakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan proses naturalisasi sedang berjalan. Saat ini, ia mengatakan Romeny tengah menyelesaikan proses administrasi.

“Ya kemarin pak Erick sudah mengabarkan saat ini sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi yang sudah dijamin adalah Ole dan dua lagi sedang proses,” kata Menpora Dito kepada awak media di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

2. Belum Terima Berkas

Akan tetapi, pria berusia 34 tahun itu mengatakan pihak Kemenpora RI belum menerima berkas naturalisasi Romeny. Meski begitu, menurut Dito, berkas sudah lengkap dan segera diajukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178348/alex_pastoor_dan_patrick_kluivert-6eVM_large.jpg
Alex Pastoor Tak Kapok Kerja Sama dengan Patrick Kluivert Usai di Timnas Indonesia, Buka Peluang Setim Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178357/shin_tae_yong-LRQH_large.jpg
Shin Tae-yong Blak-blakan Terbuka Latih Timnas Indonesia Lagi, Siap Tolak Tawaran Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178342/mees_hilgers-2FZN_large.jpg
Pasang Badan untuk Mees Hilgers, Kapten FC Twente: Dia Masih Bagian Kami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178330/alex_pastoor-IlyG_large.jpg
Alasan Alex Pastoor Gagal Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635073/kemenpora-panggil-pengurus-cabor-bahas-persiapan-sea-games-2025-qpb.webp
Kemenpora Panggil Pengurus Cabor Bahas Persiapan SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/02/kiri_kanan_alex_pastoor_gerald_vanenburg_patr.jpg
Alex Pastoor Isyaratkan Tetap Bersama Kluivert Usai Tinggalkan Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement