HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tambah Mitchel Bakker, Jairo Riedewald dan Ole Romeny, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |18:06 WIB
Tambah Mitchel Bakker, Jairo Riedewald dan Ole Romeny, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Mitchel Bakker saat membela PSG dalam waktu dekat akan memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mittchelb)
A
A
A

TAMBAH Mitchel Bakker, Jairo Riedewald dan Ole Romeny, prediksi line up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Menpora Dito Ariotedjo mengatakan ada tiga pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi.

Namun, proses Ole Romeny lebih lancar ketimbang dua nama lain. Hal itu tidak mengherankan, mengingat Ole Romeny menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) lebih dulu ketimbang dua nama lain.

 “Kemarin pak Erick (Thohir) mengabarkan sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi, yang sudah dijamin adalah Ole (Romeny) dan dua lagi sedang proses,” kata Menpora Dito kepada awak media di kantor Kemenpora yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

1. Jairo Riedewald dan Mitchel Bakker Segera Susul Ole Romeny

Mitchel Bakker saat berduel dengan Luka Modrid di Liga Champions 2024-2025 @mittchelb.jpg

(Mitchel Bakker (kanan) saat mengawal Luka Modrid di Liga Champions musim ini. (Foto: Instagram/@mittchelb)

Setelah itu, Menpora Dito ditanya siapa sosok dua nama lain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Ia mengatakan Jairo Riedewald dan mengiyakan saat ada jurnalis yang menyebut nama Mitchel Bakker.

“Ada Jairo (Riedewald) dan nah itu (saat mendengar ada yang menyebut nama Mitchel Bakker),” lanjut politikus partai Golkar tersebut.

Jika proses naturalisasi ketiganya berjalan lancar, otomatis Ole Romeny, Jairo Riedewald dan Mitchel Bakker dapat diandalkan saat Timnas Indonesia menghadapi Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025) di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

 

Telusuri berita bola lainnya
