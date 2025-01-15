Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Mitchel Bakker Mulai Proses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia Senior!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |17:25 WIB
BREAKING NEWS: Mitchel Bakker Mulai Proses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia Senior!
Mitchel Bakker berpotensi bela Timnas Indonesia pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@mittchelb)
A
A
A

MENPORA Dito Ariotedjo mengatakan ada tiga pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi. Selain Ole Romeny dan Jairo Riedewald, satu nama lain adalah pemain Atalanta yang tengah dipinjamkan ke Lille, Mitchel Bakker.

“Kemarin pak Erick (Thohir) mengabarkan sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi, yang sudah dijamin adalah Ole (Romeny) dan dua lagi sedang proses,” kata Menpora Dito kepada awak media di kantor Kemenpora yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kemudian politisi partai Golkar itu ditanya siapa dua pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Ia mengatakan Jairo Riedewald dan mengiyakan saat ada jurnalis yang menyebut nama Mitchel Bakker.

1. Jairo Riedewald dan Mitchel Bakker Segera Susul Ole Romeny

Jairo Riedewald segera memperkuat Timnas Indonesia @official_rafc

(Jairo Riedewald segera mendapatkan paspor Indonesia)

“Ada Jairo (Riedewald) dan nah itu (saat mendengar ada yang menyebut nama Mitchel Bakker),” lanjut Menpora.

Nama Mitchel Bakker pertama kali mencuat pada Sabtu, 4 Januari 2025. Di hari tersebut, media Belanda AD mengatakan PSSI sedang mengupayakan untuk mendapatkan jasa pesepakbola 24 tahun tersebut.

“Indonesia, berusaha mengejar tiket Piala Dunia, juga berusaha merekrut Mitchel Bakker. Timnas Indonesia bisa semakin kuat dengan sentuhan Belanda,” tulis AD.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177996//momen_simon_tahamata_berpelukan_dengan_frank_de_boer-s286_large.jpg
Foto Akrab Simon Tahamata dengan Frank de Boer Picu Spekulasi: Kode Keras Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177920//shin_tae_yong-N3bk_large.jpg
Pengamat Sarankan PSSI Cari Wajah Baru untuk Pelatih Timnas Indonesia, Hindari CLBK dengan Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917//rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178096//pssi_akan_menggelar_rapat_penentuan_pelatih_timnas_indonesia_besok-L2Ro_large.jpeg
Besok, PSSI Gelar Rapat Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634543/jepang-ajak-indonesia-cabut-dari-afc-bikin-blok-sepak-bola-asia-timur-hby.webp
Jepang Ajak Indonesia Cabut dari AFC, Bikin Blok Sepak Bola Asia Timur?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Juventus Sebulan Tanpa Kemenangan, Statistik Igor Tudor Lebih Buruk dari Thiago Motta 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement