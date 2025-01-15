BREAKING NEWS: Mitchel Bakker Mulai Proses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia Senior!

MENPORA Dito Ariotedjo mengatakan ada tiga pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi. Selain Ole Romeny dan Jairo Riedewald, satu nama lain adalah pemain Atalanta yang tengah dipinjamkan ke Lille, Mitchel Bakker.

“Kemarin pak Erick (Thohir) mengabarkan sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi, yang sudah dijamin adalah Ole (Romeny) dan dua lagi sedang proses,” kata Menpora Dito kepada awak media di kantor Kemenpora yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kemudian politisi partai Golkar itu ditanya siapa dua pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Ia mengatakan Jairo Riedewald dan mengiyakan saat ada jurnalis yang menyebut nama Mitchel Bakker.

1. Jairo Riedewald dan Mitchel Bakker Segera Susul Ole Romeny

(Jairo Riedewald segera mendapatkan paspor Indonesia)

“Ada Jairo (Riedewald) dan nah itu (saat mendengar ada yang menyebut nama Mitchel Bakker),” lanjut Menpora.

Nama Mitchel Bakker pertama kali mencuat pada Sabtu, 4 Januari 2025. Di hari tersebut, media Belanda AD mengatakan PSSI sedang mengupayakan untuk mendapatkan jasa pesepakbola 24 tahun tersebut.

“Indonesia, berusaha mengejar tiket Piala Dunia, juga berusaha merekrut Mitchel Bakker. Timnas Indonesia bisa semakin kuat dengan sentuhan Belanda,” tulis AD.