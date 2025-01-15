4Nations World Series 2025: Jumpa Jepang, Timnas Futsal Indonesia Nostalgia dengan Pelatih Kensuke Takahashi

JAKARTA – Timnas Futsal Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Futsal Jepang dalam turnamen 4Nations World Series 2025. Laga itu bakal membawa nostalgia dengan pelatih Kensuke Takahashi.

Pertemuan ini sangat dinantikan oleh pencinta futsal Tanah Air. Apalagi, Takahashi pernah memimpin Timnas Futsal Indonesia.

"Kensuke punya sejarah panjang dengan futsal Indonesia. Dia ikut membangun fondasi futsal Indonesia," ujar Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, Rabu (15/1/2024).

1. Prestasi

Pada 2018, Takahashi berhasil membawa Indonesia meraih prestasi membanggakan seperti peringkat ketiga di Kejuaraan Futsal AFF 2018 dan runner-up di AFF 2019. Ia juga membawa Timnas Futsal Indonesia U-20 melangkah hingga semifinal Piala Asia Futsal U-20 2019 di Iran.

Takahashi akan beradu strategi dengan pelatih baru Timnas Indonesia, Souto, yang juga memiliki rekam jejak prestasi mengesankan. Ia pernah melatih tim futsal di Spanyol, Vietnam, dan Indonesia.

Terbaru, Souto sukses membawa Timnas Futsal Indonesia menjuarai Piala AFF 2024, dengan kemenangan gemilang atas juara bertahan Timnas Futsal Thailand. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuannya menyiapkan skuad terbaik dalam waktu singkat.

2. Lawan

Jepang, yang telah meraih empat gelar juara Piala Asia Futsal AFC akan lawan tangguh bagi tim tuan rumah. Dalam catatan pertemuan sebelumnya, Indonesia belum pernah meraih kemenangan dari empat kali bertemu.

Selain Jepang, Indonesia juga akan menghadapi Timnas Futsal Argentina, peringkat ketiga dunia dan runner-up Piala Dunia Futsal FIFA 2024. Sebagai mantan juara Piala Dunia Futsal 2016, mereka siap menjadi tantangan berat dengan skuad terbaiknya.

Selain itu, Timnas Futsal Arab Saudi, sebagai salah satu kekuatan futsal di Timur Tengah, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan siap memperkuat rivalitas regional dengan Indonesia.

3. Lanjut

Gelaran Indonesia Futsal 4 Nations World Series menjadi salah satu langkah awal Indonesia berprestasi di level dunia. Michael mengungkapkan turnamen ini akan menjadi agenda rutin yang terus berlanjut.