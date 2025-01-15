Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 di Challenge Series 2025: Hadapi 3 Negara Asia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |18:01 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 di Challenge Series 2025: Hadapi 3 Negara Asia!
Timnas Indonesia U-20 akan tampil di Challenge Series 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

BERIKUT jadwal lengkap Timnas Indonesia U-20 di Challenge Series 2025. Turnamen mini itu akan digelar di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 24-30 Januari 2025 sebagai persiapan menuju Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 akan tampil di Piala Asia U-20 2025 di China pada 12 Februari hingga 1 Maret. Persiapan matang perlu dilakukan agar bermain dengan baik di turnamen nanti.

1. Pemusatan Latihan

Potret toleransi beragama saat selebrasi gol di laaga Timnas Indonesia U-20 vs Maladewa U-20 Aldi Chanda MPI

Pelatih Indra Sjafri telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Jakarta pada awal Januari 2025. Tak hanya berlatih, mereka juga bakal menggelar laga uji coba.

Kabar itu dibuktikan dengan menghelat turnamen mini bertajuk Challenge Series 2025. Indonesia akan menghadapi Timnas Yordania U-20, Timnas Suriah U-20, dan Timnas India U-20.

2. Uji Coba

Tiga lawan tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Sebab, Indonesia akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-20, Timnas Yaman U-20, dan Timnas Iran U-20 di fase grup Piala Asia U-20 2025.

Yordania, Suriah, dan India, diyakini punya gaya bermain yang mirip dengan calon lawan. Maka dari itu, ketiganya dipilih untuk beruji coba sekaligus mematangkan strategi permainan.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
