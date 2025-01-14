Prediksi 26 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Melawan Australia dan Bahrain

Patrick Kluivert (kanan) diprediksi panggil 26 pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

PREDIKSI 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain akan diulas Okezone. Patrick Kluivert memutuskan pulang ke Belanda setelah menjalani beberapa kunjungan pada Senin, 13 Januari 2025.

Rencananya pada awal Februari 2025, pelatih 48 tahun itu akan kembali ke Tanah Air. Ia akan menyaksikan laga-laga Liga 1 2024-2025 secara langsung dari stadion.

1. Pantau Pemain Liga 1 2024-2025

Laga Dewa United vs Persija Jakarta jadi salah satu yang akan dipantau Patrick Kluivert. (Foto: Media Persija Jakarta)

Tujuan Patrick Kluivert jelas mencari pemain-pemain Liga 1 yang layak dibawa ke Timnas Indonesia saat menghadapi Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025). Dikombinasikan dengan pemain abroad, Okezone memprediksi Patrick Kluivert akan membawa 26 pemain untuk dua laga di atas.

Kenapa Patrick Kluivert tidak memanggil lebih banyak nama semisal 30 pemain? Jika opsi ini yang diambil, Patrick Kluivert diyakini akan lebih repot dalam mengkoordinir pemain.

Terlebih pada akhirnya Patrick Kluivert hanya akan membawa 23 personel ke dalam daftar susunan pemain (DSP). Dari 26 nama yang dipanggil, Okezone memprediksi terdapat nama Ole Romeny dan Jairo Riedewald.

2. Amunisi Tambahan

Ole Romeny dan Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi. Keduanya diharapkan memegang paspor Indonesia paling lambat awal Maret 2025.