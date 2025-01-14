Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Klub Belanda yang Pernah Dilatih Alex Pastoor, Nomor 1 Kini Diperkuat Thom Haye!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |11:45 WIB
5 Klub Belanda yang Pernah Dilatih Alex Pastoor, Nomor 1 Kini Diperkuat Thom Haye!
Alex Pastoor jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Almere City)
A
A
A

5 klub Belanda yang pernah dilatih Alex Pastoor menarik diulas. Salah satunya kini jadi pelabuhan bintang Timnas Indonesia, Thom Haye.

Diketahui, Alex Pastoor akan turut masuk tim kepelatihan Timnas Indonesia. Dia akan jadi asisten pelatih Patrick Kluivert dalam menangani Jay Idzes cs.

Kehadiran Alex Pastoor sendiri dapat sorotan besar. Sebab, pelatih asal Belanda ini berkiprah manis dalam kariernya sebagai pelatih. Ada banyak klub di Belanda yang pernah ditanganinya hingga bisa mengukir prestasi apik. Apa saja?

Berikut 5 klub Belanda yang pernah dilatih Alex Pastoor:

5. NEC Nijmegen

PSV Eindhoven vs NEC Nijmegen/ ig.necnijmegen

Salah satu klub Belanda yang pernah dilatih Alex Pastoor adalah NEC Nijmegen. Dia ditunjuk jadi pelatih NEC Nijmegen pada 1 Juli 2011.

Di tim tersebut, Alex Pastoor memimpin 78 pertandingan. Persentase kemenangannya di sana mencapai 37 persen. Akhirnya, dia pun meninggalkan tim itu pada 19 Agustus 2013.

4. Excelsior

Alex Pastoor (Foto: KNVB)

Kemudian, ada Excelsior. Ini jadi tim-tim awal yang ditangani Alex Pastoor dalam karier kepelatihannya. Dia resmi direkrut tim itu pada 1 Juli 2009.

Kiprah fantastis pun ditunjukkan Alex Pastoor kala menangani Excelsior yang saat itu mentas di Eerste Divisie kompetisi divisi kedua di Belanda. Pastoor berhasil membawa timnya promosi ke Eredivisie setelah beberapa tahun absen. Dia kemudian meninggalkan tim itu pada 30 Juni 2011.

 

Halaman:
1 2
      
