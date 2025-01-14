Patrick Kluivert Bahagia, Temukan Titisan Filippo Inzaghi yang Bisa Diandalkan di Timnas Indonesia

PATRICK Kluivert dijamin bahagia. Sebab, ia telah menemukan titisan Filippo Inzaghi yang dapat diandalkan mengisi lini depan Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah penyerang FC Dordrecht U-21, Jens Raven.

Jens Raven dan Patrick Kluivert bertemu di Stadion Madya, Jakarta pada Senin 14 Januari 2025 sore WIB. Saat itu, Patrick Kluivert memantau sesi latihan Timnas Indonesia U-20 yang diikuti Jens Raven.

(Jens Raven dan Patrick Kluivert bertemu di Stadion Madya. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

1. Mesin Gol Timnas Indonesia U-20

Sejak tujuh bulan terakhir Jens Raven rutin membela Timnas Indonesia U-20. Hebatnya tiap kali membela Timnas Indonesia U-20, Jens Raven selalu menjadi top skor tim dan memberikan hasil positif kepada skuad Garuda Nusantara.

Jens Raven menjadi top skor Timnas Indonesia U-20 dengan empat gol saat juara Piala AFF U-19 2024. Status yang sama juga didapat penyerang 19 tahun ini saat Timnas Indonesia U-20 memastikan lolos ke Piala Asia U-20 2025 (mencetak tiga gol).

Sayangnya beberapa pencapaian di atas belum menarik pelatih Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong. Dalam wawancara dengan media, Shin Tae-yong mengatakan Jens Raven belum layak membela Timnas Indonesia senior.

Di saat bersamaan, Shin Tae-yong tetap memanggil penyerang yang kesulitan mencetak gol bersama klub maupun tim nasional, Rafael Struick. Sekarang, era Shin Tae-yong telah berlalu dan berpotensi membuka jalan Jens Raven ke Timnas Indonesia senior