HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Temukan Titisan Filippo Inzaghi yang Bisa Diandalkan di Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |10:58 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Temukan Titisan Filippo Inzaghi yang Bisa Diandalkan di Timnas Indonesia
Patrick Kluivert bisa andalkan titisan Filippo Inzaghi di Timnas Indonesia senior. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert dijamin bahagia. Sebab, ia telah menemukan titisan Filippo Inzaghi yang dapat diandalkan mengisi lini depan Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah penyerang FC Dordrecht U-21, Jens Raven.

Jens Raven dan Patrick Kluivert bertemu di Stadion Madya, Jakarta pada Senin 14 Januari 2025 sore WIB. Saat itu, Patrick Kluivert memantau sesi latihan Timnas Indonesia U-20 yang diikuti Jens Raven.

jens raven dan patrick kluivert

(Jens Raven dan Patrick Kluivert bertemu di Stadion Madya. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

1. Mesin Gol Timnas Indonesia U-20

Sejak tujuh bulan terakhir Jens Raven rutin membela Timnas Indonesia U-20. Hebatnya tiap kali membela Timnas Indonesia U-20, Jens Raven selalu menjadi top skor tim dan memberikan hasil positif kepada skuad Garuda Nusantara.

Jens Raven menjadi top skor Timnas Indonesia U-20 dengan empat gol saat juara Piala AFF U-19 2024. Status yang sama juga didapat penyerang 19 tahun ini saat Timnas Indonesia U-20 memastikan lolos ke Piala Asia U-20 2025 (mencetak tiga gol).

Sayangnya beberapa pencapaian di atas belum menarik pelatih Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong. Dalam wawancara dengan media, Shin Tae-yong mengatakan Jens Raven belum layak membela Timnas Indonesia senior.

Di saat bersamaan, Shin Tae-yong tetap memanggil penyerang yang kesulitan mencetak gol bersama klub maupun tim nasional, Rafael Struick. Sekarang, era Shin Tae-yong telah berlalu dan berpotensi membuka jalan Jens Raven ke Timnas Indonesia senior

 

