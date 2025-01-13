Kebiasaan Shin Tae-yong Diubah Patrick Kluivert, 3 Pemain Timnas Indonesia Ini Bisa Jadi Korban

KEBIASAAN Shin Tae-yong diubah Patrick Kluivert, 3 pemain Timnas Indonesia bisa menjadi korban. Kebiasaan yang dimaksud di sini adalah mengkaji ulang soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia, khususnya pemain-pemain yang jarang bermain di level klub.

Di era kepelatihan Shin Tae-yong, ada banyak pemain yang jarang bermain di klub tapi tetap dipercaya membela Timnas Indonesia. Dari skuad edisi November 2024, ada empat pemain yang jarang bermain di klub tapi tetap dipercaya Shin Tae-yong, yakni Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Nathan Tjoe A-On dan Justin Hubner.

1. Ultimatum Pemain Timnas Indonesia

(Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Kondisi ini yang coba diubah Patrick Kluivert. Pelatih 48 tahun ini mengultimatum pemain-pemain Timnas Indonesia agar tidak salah memilih klub. Jika salah memilih klub, ada potensi si pemain menjadi pemain cadangan di klub dan takkan bisa membela Timnas Indonesia.

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia yang dilangsungkan di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025.

Pernyataan Patrick Kluivert sama saja mengancam tiga pemain Timnas Indonesia yang jarang bermain bersama klub masing-masing. Marselino Ferdinan baru sekali main bersama Oxford City musim ini, tepatnya saat menghadapi Exeter City di Piala FA 2024-2025 akhir pekan lalu.

Selain itu, ada juga Nathan Tjoe A-On yang baru tiga kali main musim ini. Laga terakhir Nathan Tjoe A-On bersama Swansea City tersaji pada 28 Agustus 2024 atau hampir lima bulan lalu.