Viral Shin Tae-yong Bagi-Bagi Uang ke Caddy saat Main Golf, Masih Bahagia meski Tak Lagi Latih Timnas Indonesia

VIRAL Shin Tae-yong bagi-bagi uang ke caddy saat main golf. Mengutip dari akun TikTok @_mrbintangfirdaus, mantan pelatih Timnas Indonesia itu tampak membagikan uang pecahan Rp100 ribu ke puluhan caddy yang mengantri.

Khawatir ada caddy yang kebagian uang dua kali, pelatih 54 tahun itu meminta caddy yang sudah mendapatkan uang untuk mundur. Dalam video yang telah disaksikan 232.000 kali itu, Shin Tae-yong tampak bahagia.

(Gaya Shin Tae-yong saat hendak bermain golf. (Foto: TikTok/@_mrbintangfirdaus)

Tak ada wajah lesu atau kecewa setelah dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025 siang WIB. Lantas, kapan video ini diambil? Diperkirakan video itu diambil pada tengah pekan lalu.

1. Buka Opsi Latih Negara Lain

Lantas, apa rencana Shin Tae-yong setelah tidak lagi mengisi posisi pelatih Timnas Indonesia? Dalam wawancara yang dilakukan sebelum dipecat PSSI, Shin Tae-yong mengaku membuka opsi untuk menangani negara lain.

“Saya memang tidak tahu masa depan seperti apa, mungkin menjabat lagi sebagai pelatih di negara lain,” kata Shin Tae-yong kepada Starpro.

Sebelumnya pada Januari 2024, Shin Tae-yong diwawancara media Korea Selatan. Ia blak-blakan takkan menangani negara Asia Tenggara lain jika suatu hari nanti meninggalkan Timnas Indonesia.