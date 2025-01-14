Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Salaman dengan Patrick Kluivert, Tanda Jens Raven Jadi Andalan di Timnas Indonesia Senior?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |06:44 WIB
Salaman dengan Patrick Kluivert, Tanda Jens Raven Jadi Andalan di Timnas Indonesia Senior?
Jens Raven kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
SALAMAN dengan Patrick Kluivert, tanda Jens Raven jadi andalan di Timnas Indonesia senior? Momen ini memang jadi sorotan besar.

Diketahui, Patrick Kluivert sudah resmi ditunjuk jadi pelatih anyar Timnas Indonesia. Dia gantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada Senin 6 Januari 2025.

jens raven dan patrick kluivert

1. Patrick Kluivert Salaman dengan Jens Raven

Patrick Kluivert langsung melakukan sejumlah kegiatan usai resmi diumumkan jadi juru taktik baru Timnas Indonesia dalam acara konferensi pers yang digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah bertemu skuad Timnas Indonesia U-20.

Diketahui, saat ini, Timnas Indonesia U-20 tengah menjalani pemuatan latihan (TC) di Jakarta. TC ini digelar sebagai proyeksi untuk Piala Asia U-20 2025 yang akan segera bergulir.

Dalam TC tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, diketahui turut memanggil sejumlah pemain diaspora. Salah satunya ada Jens Raven.

Tak ayal, Patrick Kluivert pun turut bertemu dengan pemain berdarah Indonesia-Belanda itu. Mereka bahkan bersalaman sambil lempar senyuman saat bertemu.

Momen ini sontak curi perhatian. Akankah Jens Raven akhirnya dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia senior?

Tetapi, momen kedekatan Jens Raven dengan Patrick Kluivert tidaklah mengagetkan. Sebab, ayah Jens Raven, yakni Bjor Raven sendiri tentunya memiliki kedekatan dengan Patrick Kluivert. Sebab, Bjor Raven sendiri pernah menit karier sebagai pemain sepakbola di Belanda.

 

