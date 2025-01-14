Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bertemu Patrick Kluivert dan Denny Landzaat, Menpora Dito Ariotedjo Optimis Timnas Indonesia Bisa Makin Bersinar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |00:52 WIB
Bertemu Patrick Kluivert dan Denny Landzaat, Menpora Dito Ariotedjo Optimis Timnas Indonesia Bisa Makin Bersinar
Menpora Dito Ariotedjo bersama Wamenpora Taufik Hidayat dan Ketum PSSI Erick Thohir. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia (RI), Dito Aritedjo baru saja menyambut pelatih dan asisten pelatih Timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert dan Denny Landzaat di kantor Kemenpora RI, Senin 13 Januari 2025. Dari hasil pertemuan itu, Dito pun semakin optimis kehadiran Kluivert dan Landzaat, serta asisten pelatih Alex Pastoor, dapat membuat Timnas Indonesia semakin bersinar.

Kluivert telah resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Minggu (12/1/2025) kemarin. Kemudian Alex Pastoor dan Landzaat juga turut diperkenalkan mengisi posisi asisten pelatih. Hanya saja, Pastoor tidak hadir dalam acara perkenalan tersebut.

1. Menpora Kedatangan Patrick Kluivert

Selama berada di Indonesia, Kluivert pun menjalani berbagai agenda seperti makan malam bersama pemain lokal Timnas Indonesia. Kemudian pada siang hari tadi dia juga meninjau markas Skuad Garuda, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Kemudian setelah itu Patrick Kluivert bertemu Menpora Dito di kantor Kemenpora RI dengan ditemani Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir dan Landzaat. Menpora Dito menyampaikan bahwa mereka berdiskusi banyak terkait Timnas Indonesia.

Patrick Kluivert kunjungi SUGBK
Patrick Kluivert kunjungi SUGBK

Politisi Partai Golkar itu menyebut ada aura dan optimisme yang positif dari sosok ahli taktik asal Belanda tersebut. Dia pun berharap suksesor Shin Tae-yong itu bisa membawa Skuad Garuda mendunia.

“Saya bersama mas wamen baru saja menerima kunjungan perdana dari pelatih Timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert, bersama asistennya Denny Landzaat. Dibawa langsung oleh Pak Ketum PSSI Erick Thohir. Tadi di atas kami berdiskusi panjang lebar dan antusiasmenya dari tim kepelatihan yang baru hadir di Indonesia,” kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk Okezone, Selasa (14/1/2025).

 

