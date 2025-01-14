Advertisement
LIGA INGGRIS

Prediksi Nottingham Forest vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025: The Reds Bawa Pulang Poin Penuh?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |15:48 WIB
Prediksi Nottingham Forest vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025: The Reds Bawa Pulang Poin Penuh?
Para pemain Liverpool kala berlaga. (Foto: Liverpool)
A
A
A

PREDIKSI Nottingham Forest vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas Okezone. Akankah The Reds -julukan Liverpool- membawa pulang poin penuh?

Ya, ajang Liga Inggris 2024-2025 akan berlanjut pada akhir pekan ini. Sederet laga seru siap digelar mulai Rabu 15 Januari 2025 dini hari WIB, salah satunya mempertemukan Liverpool melawan Nottingham Forest.

liverpool vs leicester city foto liverpool

1. Misi Liverpool Bangkit

Pertandingan Nottingham Forest vs Liverpool akan digelar di The City Groud, pada Rabu, 15 Januari 2025 pukul 02.30 WIB. Liverpool tentunya difavoritkan menang dalam laga ini.

Tetapi, The Reds tetap harus waspada. Meski tengah berjaya di klasemen Liga Inggris 2024-2025, Liverpool gagal menang dalam laga teranyarnya di ajang itu.

Menjamu Manchester United, Mohamed Salah cs ditahan imbang. Laga yang berjalan sengit itu berakhir dengan skor 2-2.

Selang empat hari kemudian, Liverpool bahkan harus mendapat kekalahan dari Tottenham Hotspur di pentas Piala Liga Inggris 2024-2025. Mereka kalah dengan skor 0-1.

Dengan kondisi di atas, Liverpool harus waspada dalam bertandang ke markas Nottinham Forest. Sebab, tim itu sendiri dalam tren positif karena berhasil menang di 5 laga terakhirnya dalam berbagai kompetisi.

 

