Jadwal Liga Inggris 2024-2025 Pekan Ke-21: Brentford vs Manchester City, hingga Nottingham Forest vs Liverpool!

JADWAL Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-21 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan Nottingham Forest vs Liverpool hingga Brentford vs Manchester City.

Ya, ajang Liga Inggris 2024-2025 berlanjut pada tengah pekan ini. Memasuki pekan ke-21, ada empat pertandingan yang akan digelar pada Rabu, 15 Januari 2025 pukul 02.30 WIB.

1. Manchester City Tandang ke Markas Brentford

Sang juara bertahan, Man City, akan melakoni laga lanjutan Liga Inggris 2024-2025 pada dini hari nanti. Mereka akan tandang ke markas Brentford, yakni Gtech Community Stadium, Rabu, 15 Januari 2025 pukul 02.30 WIB.

Kemenangan tentunya jadi target Man City dalam laga ini demi mendongkrak posisi di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Kini, pasukan Pep Guardiola diketahui masih menduduki posisi keenam di klasemen dengan 34 poin.

Man City sendiri punya modal apik karena sukses menang di 3 laga terakhir dalam berbagai kompetisi. Teranyar, Man City pesta gol 8-0 ke gawang Salford City di babak ketiga Piala FA 2024-2025. Menarik menantikan laga ini.