BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bakal Nonton Laga Dewa United vs Persija Jakarta, Patrick Kluivert Ingin Pantau Pemain Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |21:47 WIB
Bakal Nonton Laga Dewa United vs Persija Jakarta, Patrick Kluivert Ingin Pantau Pemain Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)




JAKARTA - Patrick Kluivert akan memulai bekerja sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Februari 2025 mendatang. Hal pertama yang akan dilakukan adalah memantau penampilan sejumlah pemain Timnas Indonesia.

Untuk itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir sudah menyiapkan tiket laga Dewa United vs Persija Jakarta di pertandingan lanjutan Liga 1 2024-2025 yang digelar awal Februari mendatang. Dalam laga tersebut, setidaknya ada lima pemain Timnas Indoesia yang akan saling berjumpa.

1. Mulai Bekerja sebagai Pelatih Timnas Indonesia

Kluivert telah menjalani beberapa agenda usai resmi diperkenalkan ke publik pada Minggu (12/1/2025) kemarin. Arsitek asal Belanda itu telah meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), bertemu Menpora RI, makan malam bersama pemain Timnas Indonesia, serta melihat latihan Timnas Indonesia U-20.

Pelatih berusia 48 tahun itu dikabarkan akan pulang lebih dulu ke Belanda pada esok hari, Selasa (14/1/2025). Kemudian, Kluivert akan kembali ke tanah air pada bulan Februari untuk memantau pemain Timnas Indonesia yang beraksi di Liga 1 2024/2025.

Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone
Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone

“Mereka akan kembali lagi di awal Februari untuk pantau pemain timnas yang tampil di klub,” kata Erick kepada wartawan termasuk Okezone, Senin (13/1/2025).

Erick menyampaikan kalau Kluivert akan memantau laga Dewa United versus Persija Jakarta di Stadion Pakansari, 8 Februari 2025. Sebab ada lima pemain Timnas Indonesia yang berada di dua klub tersebut.

 

