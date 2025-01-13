Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Nama Disiapkan untuk Calon Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Erick Thohir: Nanti Patrick Kluivert yang Pilih

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |18:43 WIB
10 Nama Disiapkan untuk Calon Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Erick Thohir: Nanti Patrick Kluivert yang Pilih
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PSSI telah menyiapkan setidaknya 10 nama pelatih lokal untuk menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Menurut pemaparan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, nantinya hanya dua nama saja yang dipilih Kluivert sebagai asisten pelatih lokak di Timnas Indonesia.

Kluivert telah resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu (12/1/2025). Ahli taktik asal Belanda itu diikat kontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan kontrak dua tahun.

1. Kluivert Bakal Dibantu 2 Asisten Pelatih Lokal

Yang telah dikonfirmasi, Kluivert akan didampingi oleh Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Kedua sosok ini akan menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Tapi selain itu, akan ada dua pelatih lokal juga yang akan menjadi asistennya.

Terkait hal itu, Erick menyampaikan bahwa proses perekrutan lokal akan dipilih langsung oleh Kluivert. PSSI hanya menyodorkan nama-nama pelatih lokal yang ada. Di mana setidaknya ada 10 nama yang telah disodorkan.

Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone
Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone

“Untuk proses perekrutan pelatih lokal sesuai kesepakatan melalui interview. Nanti kita kasih slot ada 2, nanti tentu kita akan bikin database dan kami serahkan,” kata Erick kepada wartawan termasuk Okezone, Senin (13/1/2025).

“Tapi seleksi langsung oleh tim kepelatihan Coach Patrick. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin ada 10 nama, lalu nanti dipilih Coach Patrick,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177786/shin_tae_yong_bisa_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_latih_skuad_garuda_pssi-6V2R_large.jpg
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia jika Comeback ke Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177770/shin_tae_yong_menyukai_unggahan_mochamad_iriawan_yang_minta_sty_balik_ke_timnas_indonesia_shintaeyong7777-ujQw_large.jpg
Shin Tae-yong Sukai Unggahan Iwan Bule yang Minta PSSI Kembali Kontrak STY sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634249/hasil-drawing-sepak-bola-sea-games-2025-indonesia-bentrok-myanmar-filipina-dan-singapura-esl.webp
Hasil Drawing Sepak Bola SEA Games 2025: Indonesia Bentrok Myanmar, Filipina, dan Singapura
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/black_steel_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Black Steel FC Ngamuk Bantai Raybit FC 10-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement