10 Nama Disiapkan untuk Calon Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Erick Thohir: Nanti Patrick Kluivert yang Pilih

JAKARTA - PSSI telah menyiapkan setidaknya 10 nama pelatih lokal untuk menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Menurut pemaparan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, nantinya hanya dua nama saja yang dipilih Kluivert sebagai asisten pelatih lokak di Timnas Indonesia.

Kluivert telah resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu (12/1/2025). Ahli taktik asal Belanda itu diikat kontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan kontrak dua tahun.

1. Kluivert Bakal Dibantu 2 Asisten Pelatih Lokal

Yang telah dikonfirmasi, Kluivert akan didampingi oleh Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Kedua sosok ini akan menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Tapi selain itu, akan ada dua pelatih lokal juga yang akan menjadi asistennya.

Terkait hal itu, Erick menyampaikan bahwa proses perekrutan lokal akan dipilih langsung oleh Kluivert. PSSI hanya menyodorkan nama-nama pelatih lokal yang ada. Di mana setidaknya ada 10 nama yang telah disodorkan.

Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone

“Untuk proses perekrutan pelatih lokal sesuai kesepakatan melalui interview. Nanti kita kasih slot ada 2, nanti tentu kita akan bikin database dan kami serahkan,” kata Erick kepada wartawan termasuk Okezone, Senin (13/1/2025).

“Tapi seleksi langsung oleh tim kepelatihan Coach Patrick. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin ada 10 nama, lalu nanti dipilih Coach Patrick,” sambungnya.