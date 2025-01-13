Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Sore Hari! Ini Laga Debut Patrick Kluivert yang Pertemukan Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |17:56 WIB
Live di RCTI Sore Hari! Ini Laga Debut Patrick Kluivert yang Pertemukan Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Patrick Kluivert resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)




LAGA debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia dipastikan melawan Australia. Pertandingan ketujuh dari Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu tepatnya akan dimainkan pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB dan disiarkan secara live di RCTI.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tak memiliki agenda terdekat pada Januari dan Februari ini. Sehingga debut Kluivert pun akan langsung dihadapkan dengan laga penting, yakni melawan Australia.

1. Main di Kandang Australia

Tak hanya melawan salah satu tim terkuat di Asia, laga debut Kluivert nanti akan dimainkan di kandang lawan. Jadi, pelatih asal Belanda itu tak mendapatkan banyak dukungan langsung dari fans Garuda.

Merebut poin dari kandang Australia pun begitu penting. Sebab saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga pada Grup C dengan 6 poin, hanya beda satu angka sadari dari Australia yang bertengger di urutan kedua.

Thom Haye di laga Timnas Indonesia vs Australia Aldi Chandra MPI.jpg
Thom Haye di laga Timnas Indonesia vs Australia Aldi Chandra MPI.jpg

Kans Garuda ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar andai bisa membawa pulang poin dari markas Australia, yang mana akan digelar di Stadium Sydney Football. Jadi, sanggpukah Patrick Kluivert meraih poin dari kandang Australia?

2. Kluivert Targetkan Minimal 1 Poin

Tentu Kluivert berharap Timnas Indonesia bisa menang, namun bila bicara realistis, ia menilai imbang di kandang Australia menjadi target yang bisa diwujudkan. Karena itu, di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terdekat, Kluivert menargetkan bisa membawa pulang 4 poin, 1 dari markas Australia dan 3 poin ketika menyambut Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Buang Karno (SUGBK).

 

