HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pelatih Asal Eropa yang Pernah Melatih di Asia, Nomor 1 Pernah Lawan Timnas Indonesia

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |16:46 WIB
5 Pelatih Asal Eropa yang Pernah Melatih di Asia, Nomor 1 Pernah Lawan Timnas Indonesia
Roberto Mancini saat masih melatih Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/mrmancini10)
A
A
A

ADA sejumlah pelatih asal Eropa yang pernah melatih di Asia yang menarik untuk diulas. Juru taktik kelas dunia mengepakkan sayapnya ke Benua Kuning jadi hal yang sedang tren di dunia sepak bola beberapa waktu ini.

Terbaru ada Justin Kluivert yang resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pria asal Belanda itu dituntut untuk mengantarkan skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026.

Sebelum Kluivert ternyata ada beberapa nama pelatih beken asal Eropa yang lebih dulu melatih negara-negara Asia. Bahkan, ada yang dibawanya tampil cukup memukau di ajang selevel Piala Dunia. Lantas, siapa saja pelatih asal Eropa yang pernah melatih di Asia?

Berikut 5 Pelatih Asal Eropa yang Pernah Melatih di Asia, Dilansir dari berbagai sumber:

5. Guus Hiddink

guus hiddink foto chelsea

Pelatih asal Eropa yang pernah melatih di Asia diawali dari nama Guus Hiddink. Nama juru taktik asal Belanda ini pasti sudah tidak asing di telinga para pecinta sepak bola era 1990 hingga 2000-an.

Nama Hiddink mulai diperbincangkan banyak orang saat sukses antarkan Korea Selatan ke semifinal Piala Dunia 2002. Bahkan, skuad Taeguk Warriors sukses menumbangkan beberapa tim unggulan, seperti Portugal, Spanyol, hingga Italia.

Namun sayang, Korea Selatan asuhan Hiddink harus kalah dari Jerman pada laga semifinal dengan skor 1-0. Pada akhirnya mereka harus puas juara 4 usai kalah dari Turki 2-3 pada laga perebutan tempat ketiga.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, pemerintah Korea Selatan memberikan nama kepada salah satu stadion sepak bola di Korea Selatan, yakni Guus Hiddink Stadium.

 

