Ini Alasan Patrick Kluivert Bisa Bikin Timnas Indonesia Lebih Mengerikan ketimbang Korea Selatan di Piala Dunia 2002

Patrick Kluivert (kanan) bisa bikin Timnas Indonesia tampil lebih mengerikan ketimbang Korea Selatan di Piala Dunia 2002. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

PATRICK Kluivert bisa bikin Timnas Indonesia lebih mengerikan ketimbang Korea Selatan racikan Guus Hiddink di Piala Dunia 2002. Lantas, apa modalnya? Di Piala Dunia 2002, Timnas Korea Selatan yang berstatus tuan rumah ditangani pelatih asal Belanda, Guus Hiddink.

Sebelum menjabat sebagai pelatih Timnas Korea Selatan, Guus Hiddink telah memenangkan masing-masing tiga trofi Eredivisie dan KNVB Beker bersama PSV Eindhoven. Bersama klub yang sama, Guus Hiddink juga memenangkan trofi Liga Champions 1987-1988!

(Guus Hiddink sukses besar saat menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2002)

Modal di atas dijadikan pegangan Guus Hiddink untuk membawa skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- bersaing di Piala Dunia 2002. Saat itu dari 23 pemain yang dipanggil Guus Hiddink, hanya dua personel Korea Selatan yang berkarier di Eropa, yakni Seol Ki-hyeon (RSC Anderlecht) dan Ahn Jung Hwan (Perugia).

Selain itu, ada lima pemain yang merumput di Liga Jepang dan 16 sisanya berkarier di liga lokal mereka, yakni K-League. Meski tidak Dibela banyak pesepakbola abroad, Guus Hiddink membuat Korea Selatan tampil menggila.

Ia membawa Korea Selatan lolos ke semifinal Piala Dunia 2002! Di fase grup, Timnas Korea Selatan keluar sebagai juara Grup D setelah mengoleksi tujuh angka, mengungguli Amerika Serikat (empat), Portugal (tiga) dan Polandia (tiga).

Di 16 besar, Korea Selatan menang 2-1 atas Italia via perpanjangan waktu. Sementara di perempatfinal, giliran Spanyol yang dikalahkan lewat adu penalti. Meski akhirnya kalah 0-1 dari Jerman di semifinal, pencapaian Korea Selatan masuk kategori luar biasa. Korea Selatan tercatat sebagai tim pertama Asia dan satu-satunya yang pernah lolos ke semifinal Piala Dunia.

Berselang 23 tahun, giliran Timnas Indonesia yang ditangani pelatih asal Belanda berprofil tinggi, Patrick Kluivert. Sebagai pemain, Patrick Kluivert merupakan salah satu penyerang terbaik di masanya.