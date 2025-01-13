Reaksi Jordy Tutuarima Resmi Gabung Persis Solo di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025

REAKSI Jordy Tutuarima resmi gabung Persis Solo di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025 menarik diulas. Dia mengaku senang bisa berlabuh ke Persis Solo.

Ya, Persis Solo kembali mendatangkan pemain baru, Jordy Tutuarima saat jendela transfer Liga 1 2024-2025 putaran kedua. Pemain yang satu ini diketahui main di posisi bek kiri.

1. Reaksi Jordy Tutuarima

Jordy Tutuarima menceritakan proses bergabung ke Persis Solo. Dia sempat mengikuti beberapa kali sesi latihan bersama penggawa Laskar Sambernyawa.

Jordy pun mengaku sangat mudah beradaptasi dan berkembang bersama tim. Tak ayal, dia punya kesan sangat baik di tim itu.

“Pertama-tama, saya datang ke sini selama dua pekan. Kesan pertamanya sangat baik, dan saya sangat senang berada di sini,” kata Jordy Tutuarima melalui siaran pers Persis Solo, Senin (13/1/2025).

“Sangat mudah. Semua orang menerima saya dengan sangat cepat, itu energi yang bagus. Mungkin sedikit mudah karena saya tahu budayanya, saya dari Maluku, jadi kami memiliki budaya yang sama. Saya pikir, itu sebabnya saya dapat berkembang dengan mudah dan cepat, jadi itu sangat bagus,” ucapnya.

2. Punya Darah Maluku

Jordy sendiri diketahui memiliki darah Maluku yang mengalir dalam dirinya. Hal ini membuatnya memiliki ikatan kuat dengan Indonesia.

Karier sepakbolanya dimulai di klub SC Elistha, sebelum berlabuh di akademi NEC Nijmegen. Pada 2012, Jordy melakoni debut profesionalnya bersama NEC Nijmegen.

Setelah beberapa kali berpindah klub di Liga Belanda, seperti FC Oss, SC Telstar, dan De Graafschap. Ia pernah memperkuat Apollon Smyrnis di Liga Super Yunani dan PEC Zwolle di Liga Belanda.

Namun, pada 2023, ia memutuskan untuk mencoba tantangan baru di Liga Utama Armenia bersama FC Noah. Ia telah menjalani 302 laga selama karier profesionalnya di semua kompetisi senior.