Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Jordy Tutuarima Resmi Gabung Persis Solo di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |03:05 WIB
Reaksi Jordy Tutuarima Resmi Gabung Persis Solo di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025
Jordy Tutuarima resmi gabung Persis Solo. (Foto: Persis Solo)
A
A
A

REAKSI Jordy Tutuarima resmi gabung Persis Solo di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025 menarik diulas. Dia mengaku senang bisa berlabuh ke Persis Solo.

Ya, Persis Solo kembali mendatangkan pemain baru, Jordy Tutuarima saat jendela transfer Liga 1 2024-2025 putaran kedua. Pemain yang satu ini diketahui main di posisi bek kiri.

Jordy Tutuarima

1. Reaksi Jordy Tutuarima

Jordy Tutuarima menceritakan proses bergabung ke Persis Solo. Dia sempat mengikuti beberapa kali sesi latihan bersama penggawa Laskar Sambernyawa.

Jordy pun mengaku sangat mudah beradaptasi dan berkembang bersama tim. Tak ayal, dia punya kesan sangat baik di tim itu.

“Pertama-tama, saya datang ke sini selama dua pekan. Kesan pertamanya sangat baik, dan saya sangat senang berada di sini,” kata Jordy Tutuarima melalui siaran pers Persis Solo, Senin (13/1/2025).

“Sangat mudah. Semua orang menerima saya dengan sangat cepat, itu energi yang bagus. Mungkin sedikit mudah karena saya tahu budayanya, saya dari Maluku, jadi kami memiliki budaya yang sama. Saya pikir, itu sebabnya saya dapat berkembang dengan mudah dan cepat, jadi itu sangat bagus,” ucapnya.

2. Punya Darah Maluku

Jordy sendiri diketahui memiliki darah Maluku yang mengalir dalam dirinya. Hal ini membuatnya memiliki ikatan kuat dengan Indonesia.

Karier sepakbolanya dimulai di klub SC Elistha, sebelum berlabuh di akademi NEC Nijmegen. Pada 2012, Jordy melakoni debut profesionalnya bersama NEC Nijmegen.

Setelah beberapa kali berpindah klub di Liga Belanda, seperti FC Oss, SC Telstar, dan De Graafschap. Ia pernah memperkuat Apollon Smyrnis di Liga Super Yunani dan PEC Zwolle di Liga Belanda.

Namun, pada 2023, ia memutuskan untuk mencoba tantangan baru di Liga Utama Armenia bersama FC Noah. Ia telah menjalani 302 laga selama karier profesionalnya di semua kompetisi senior.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633853/kemenpora-meriahkan-kreativesia-2025-final-lomba-2-kategori-ini-jadi-sorotan-qmx.webp
Kemenpora Meriahkan Kreativesia 2025, Final Lomba 2 Kategori Ini Jadi Sorotan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1 SEA Games 2025, Berpotensi Bentrok Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement