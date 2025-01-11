Patrick Kluivert Jumpai Pemain Timnas Indonesia di Liga 1 Awal Pekan Depan

Patrick Kluivert akan bersua pemain Timnas Indonesia dari Liga 1 (Foto: PSSI)

TANGERANG – Patrick Kluivert akan langsung berjumpa pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Liga 1 2024-2025 pada Senin 13 Januari. Belum diketahui apa isi agenda pertemuan tersebut.

Seperti diberitakan, Kluivert resmi ditunjuk PSSI menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Pria berkebangsaan Belanda itu menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat.

1. Tiba di Indonesia

Kluivert sudah tiba di Indonesia pada Sabtu (11/1/2025) malam WIB. Ia mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan langsung mendapat sambutan hangat.

Pria berusia 48 tahun itu akan lebih dahulu menggelar konferensi pers, Minggu 12 Januari 2025 di Jakarta. Ia akan didampingi salah satu asistennya, yakni Denny Landzaat lantaran Alex Pastoor belum tiba.

2. Jumpa Pemain

Berdasarkan sumber yang diperoleh Okezone, Kluivert akan menggelar pertemuan tertutup dengan pemain Timnas Indonesia. Namun, peserta rapat itu hanya yang berasal dari Liga 1.

Belum diketahui pasti apa isi pertemuan nantinya. Besar kemungkinan Kluivert akan memperkenalkan diri serta stafnya kepada pemain.