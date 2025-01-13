PSBS Biak vs Persib Bandung Berakhir 1-1, Emral Abus dan Beto Kompak Akui Ketangguhan Maung Bandung

LAGA PSBS Biak vs Persib Bandung harus berakhir dengan skor 1-1. Usai laga itu, pelatih PSBS Biak, Emral Abus dan pemainnya, Beto, kompak akui ketangguhan Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Mereka pun beberkan penyebab PSBS Biak gagal meraih kemenangan saat jamu Persib Bandung. Padahal, PSBS Biak unggul lebih dahulu.

1. Penyebab Kekalahan

Ya, laga PSBS Biak vs Persib Bandung harus berakhir imbang 1-1. Laga itu digelar di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu 11 Januari 2025 siang WIB.

Padahal, PSBS Biak sudah unggul jumlah pemain setelah bek Persib Bandung mendapatkan dua kartu kuning berujung merah pada menit ke-52. Bahkan, mereka mampu menciptakan gol lebih dulu melalui Pablo Abel Arganaraz Paradi di menit ke-64.

Namun, Persib Bandung berhasil membalas gol melalui Tyronne Del Pino Ramos di menit ke-85. Alhasil, laga berakhir dengan skor imbang 1-1.

Pelatih Emral Abus mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Sebab sebagai tuan rumah, seharusnya tiga poin bisa didapatkan PSBS Biak.

“Di awal-awal babak pertama kita kewalahan karena memang ball possesion dari Persib sangat kuat sekali. Tetapi akhirnya kita bisa menguasai pertandingan dan kita seharusnya bisa memenangkan pertandingan,”

“Namun pada akhir-akhir babak kedua, pelanggaran terjadi dan membuahkan hasil dari Persib untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1,” ungkap Emral Abus usai pertandingan.

2. Minta Maaf ke Suporter

Emral pun mewakili PSBS Biak menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Papua, khususnya masyarakat Biak yang sudah datang ke Stadion Lukas Enembe untuk memberikan dukungan. Tapi hasilnya harus imbang 1-1.

“Dari awal kemarin sudah katakan bahwa Persib Bandung bukan tim sembarangan, sampai saat ini tidak bisa dikalahkan, padahal anak-anak sudah melakukan program latihan, sudah menjalankan gim model yang kita inginkan. Namun memang kemenangan belum berpihak kepada kita,” tuturnya.

Emral mengaku sudah mengetahui kedalaman skuad Persib Bandung karena pernah menjadi Direktur Teknik dan Pelatih. Menurutnya Maung Bandung memiliki pemain berkualitas dari segala lini.

“Tapi saya sangat bangga dengan tim PSBS, kita masih bisa tidak kalah, walaupun memang target kita memenangkan pertandingan, itu tidak menjamin ball possesion tinggi akan memenangkan pertandingan, tidak,” ucap Emral.

“Ini yang saya katakan gim model, apa yang sesuai dengan keinginan kita, apakah counter attack, ball possesion, ya kan, untuk memenangkan pertandingan. Menang dan kalah itu tidak ditentukan ball possesion,” tegasnya.