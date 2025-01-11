Bojan Hodak Kembali Sorot Wasit Usai Persib Bandung Ditahan PSBS Biak 1-1

JAYAPURA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kembali menyoroti wasit usai bermain 1-1 melawan PSBS Biak di pekan ke-18 Liga 1 2024-2025. Namun, ia berusaha berhati-hati.

Laga PSBS Biak vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Sabtu (11/1/2025) sore WIB. Maung Bandung harus bermain dengan 10 orang usai Nick Kuipers dikartu merah pada menit ke-52.

1. Kebobolan

PSBS Biak vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Setelah kartu merah tersebut, Persib kebobolan melalui Abel Arganaraz di menit ke-64. Beruntung di menit ke-85, Tyronne Del Pino berhasil menyamakan kedudukan hingga akhirnya laga berakhir dengan skor 1-1.

Hodak merasa Persib sudah bermain baik sejak awal pertandingan hingga mendominasi permainan. Namun hal itu berubah setelah Kuipers kena kartu merah.

“Jika saya bicara soal pertandingan tapi saya tidak menyebut mengenai wasit, maka tidak ada yang bisa dibicarakan,” ujar Hodak usai laga, Sabtu (11/1/2025).

“Ini dua kali berturut-turut, melawan Bali dan di pertandingan ini saya tidak bisa tidak berbicara mengenai wasit. Tapi jika saya terlalu banyak bicara soal wasit mereka bisa menghukum saya, jadi saya tidak mau menjelaskannya terlalu banyak,” tegas pria asal Kroasia itu.

2. Stadion

Selain wasit, Hodak menyoroti lapangan Stadion Lukas Enembe. Terbukti satu pemainnya yakni Rachmat Irianto menjadi korban hingga akhirnya harus ditarik keluar di menit ke-10.