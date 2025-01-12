Persib Bandung Perpanjang Kontrak Dedi Kusnandar, Ini Alasannya!

PERSIB Bandung resmi perpanjang kontrak Dedi Kusnandar. Dia diikat kontrak baru selama dua tahun ke depan, tepatnya hingga 2028.

Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan beberkan alasan perpanjang kontrak Dedi Kusnandar. Dia menjelaskan perpanjangan kontrak itu dilakukan karena Dedi Kusnandar merupakan salah seorang pemain yang masih dibutuhkan Maung Bandung.

“Sejak bergabung, Dedi Kusnandar hampir selalu menjadi pemain kunci di lini tengah Persib. Kita berharap, kontribusi besar untuk Persib bisa berlanjut dalam dua tahun ke depan," kata Adhit, Sabtu 11 Januari 2025.

1. Kiprah Dedi Kusnandar di Persib Bandung

Diketahui, Dedi Kusnandar pertama kalinya bergabung dengan Persib Bandung pada musim 2015. Namun saat itu, kompetisi harus diberhentikan karena polemik PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Alhasil Dedi Kusnandar memilih untuk pergi ke Malaysia membela Sabah FA. Lalu pada musim 2017, pemain asal Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini kembali ke Persib Bandung.

Pemain yang akrab disapa Dado ini langsung menjadi pemain inti pada saat itu. Total 192 pertandingan ia jalani.

Ke-192 pertandingan terbagi dalam Liga 1, Piala Presiden, Piala Menpora hingga AFC Cup hingga AFC Champions League (ACL) Two dengan catatan menghabiskan waktu 11.990 menit bermain.