Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Perpanjang Kontrak Dedi Kusnandar, Ini Alasannya!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |03:05 WIB
Persib Bandung Perpanjang Kontrak Dedi Kusnandar, Ini Alasannya!
Dedi Kusnandar kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung resmi perpanjang kontrak Dedi Kusnandar. Dia diikat kontrak baru selama dua tahun ke depan, tepatnya hingga 2028.

Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan beberkan alasan perpanjang kontrak Dedi Kusnandar. Dia menjelaskan perpanjangan kontrak itu dilakukan karena Dedi Kusnandar merupakan salah seorang pemain yang masih dibutuhkan Maung Bandung.

Dedi Kusnandar, Persib Bandung

“Sejak bergabung, Dedi Kusnandar hampir selalu menjadi pemain kunci di lini tengah Persib. Kita berharap, kontribusi besar untuk Persib bisa berlanjut dalam dua tahun ke depan," kata Adhit, Sabtu 11 Januari 2025.

1. Kiprah Dedi Kusnandar di Persib Bandung

Diketahui, Dedi Kusnandar pertama kalinya bergabung dengan Persib Bandung pada musim 2015. Namun saat itu, kompetisi harus diberhentikan karena polemik PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Alhasil Dedi Kusnandar memilih untuk pergi ke Malaysia membela Sabah FA. Lalu pada musim 2017, pemain asal Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini kembali ke Persib Bandung.

Pemain yang akrab disapa Dado ini langsung menjadi pemain inti pada saat itu. Total 192 pertandingan ia jalani.

Ke-192 pertandingan terbagi dalam Liga 1, Piala Presiden, Piala Menpora hingga AFC Cup hingga AFC Champions League (ACL) Two dengan catatan menghabiskan waktu 11.990 menit bermain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/17/51/1633587/janice-tjen-melaju-ke-final-priska-nugroho-terhenti-di-semifinal-dvo.JPG
Janice Tjen Melaju ke Final, Priska Nugroho Terhenti di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/rian_ardiantorahmat_hidayat.jpg
Duel Ketat, Rian/Rahmat Takluk dari Rankireddy/Shetty di Denmark Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement