4 Pemain Keturunan Indonesia yang Pernah Berkarier di AC Milan, Nomor 1 Punya Darah Maluku

ADA 4 pemain keturunan Indonesia yang pernah berkarier di AC Milan yang menarik untuk dibahas. Ya, Milan ternyata kerap memboyong pemain yang masih berkaitan dengan Indonesia.

Tak hanya satu, tetapi sejauh ini sudah ada empat pesepakbola keturunan Indonesia yang pernah bermain dan berjuang membela lambang Milan di dada. Tentu semuanya merupakan pemain asal Belanda. Lantas siapa saja mereka?

Beirkut 4 Pemain Keturunan Indonesia yang Pernah Berkarier di AC Milan:

4. Nigel de Jong

Sosok yang pertama ada Nigel de Jong. De Jong diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon.

De Jong pun merupakan salah satu gelandang andalan Timnas Belanda pada masanya. De Jong direkrut Milan dari Manchester City pada 2016 silam dan bertahan selama kurang lebih empat tahun di San Siro.

3. Tijjani Reijnders

tijjani reijnders foto ac milan

Tijjani Reijnders saat ini masih berada di Milan, tepatnya ia baru bergabung dengan Rossoneri –julukan Milan– pada musim panas 2023 lalu. Tijjani didatangkan dari AZ Alkmaar dan memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku.

Menariknya, adik kandung Tijjani, Eliano Reijnders justru kini membela Timnas Indonesia. Kedua saudara itu memilih jalan berbeda dalam membela negara, di mana Tijjani adalah andalan Timnas Belanda.