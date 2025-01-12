Patrick Kluivert Ultimatum Pemain Timnas Indonesia yang Jarang Main di Klub, 3 Pemain Ini Dicoret?

PATRICK Kluivert mengultimatum pemain Timnas Indonesia yang jarang main di klub. Pelatih 48 tahun itu mengingatkan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan agar tidak salah memilih klub,

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia yang dilangsungkan di Jakarta, Minggu (12/1/2025).

1. Tiga Pemain Timnas Indonesia Jarang Main di Klub

(Marselino Ferdinan baru satu kali bermain bersama Oxford United musim ini)

Saat ini ada sejumlah pemain reguler Timnas Indonesia yang jarang bermain bersama klubnya musim ini. Marselino Ferdinan yang didatangkan Oxford United pada Agustus 2024 baru bermain sekali, itu pun cuma sembilan menit dini hari tadi.

Kemudian ada Nathan Tjoe A-On yang tiga kali mentas bersama Swansea City musim ini. Caps terakhir Nathan Tjoe A-On bersama The Swans -julukan Swansea- tercipta hampir lima bulan lalu, atau 28 Agustus 2024.

Terakhir ada Justin Hubner yang baru tiga kali membela Wolverhampton Wanderers U-21 di semua kompetisi musim ini. Selain kalah saing dengan pemain lain, cedera juga menghambat Justin Hubner untuk main rutin.

Selain nama-nama di atas sejatinya ada Pratama Arhan yang juga jarang bermain bersama Suwon FC di sepanjang 2024. Namun, di awal tahun ini, Pratama Arhan hengkang ke klub Liga Thailand, Bangkok United.