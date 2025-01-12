Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Ultimatum Pemain Timnas Indonesia yang Jarang Main di Klub, 3 Pemain Ini Dicoret?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |18:29 WIB
Patrick Kluivert Ultimatum Pemain Timnas Indonesia yang Jarang Main di Klub, 3 Pemain Ini Dicoret?
Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert mengultimatum pemain Timnas Indonesia yang jarang main di klub. Pelatih 48 tahun itu mengingatkan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan agar tidak salah memilih klub,

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia yang dilangsungkan di Jakarta, Minggu (12/1/2025).

1. Tiga Pemain Timnas Indonesia Jarang Main di Klub

Marselino Ferdinan

(Marselino Ferdinan baru satu kali bermain bersama Oxford United musim ini)

Saat ini ada sejumlah pemain reguler Timnas Indonesia yang jarang bermain bersama klubnya musim ini. Marselino Ferdinan yang didatangkan Oxford United pada Agustus 2024 baru bermain sekali, itu pun cuma sembilan menit dini hari tadi.

Kemudian ada Nathan Tjoe A-On yang tiga kali mentas bersama Swansea City musim ini. Caps terakhir Nathan Tjoe A-On bersama The Swans -julukan Swansea- tercipta hampir lima bulan lalu, atau 28 Agustus 2024.

Terakhir ada Justin Hubner yang baru tiga kali membela Wolverhampton Wanderers U-21 di semua kompetisi musim ini. Selain kalah saing dengan pemain lain, cedera juga menghambat Justin Hubner untuk main rutin.

Selain nama-nama di atas sejatinya ada Pratama Arhan yang juga  jarang bermain bersama Suwon FC di sepanjang 2024. Namun, di awal tahun ini, Pratama Arhan hengkang ke klub Liga Thailand, Bangkok United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633811/diva-zahra-absen-dari-sesi-practice-dan-shakedown-putaran-5-kejurnas-sprint-rally-demi-kuliah-nrx.webp
Diva Zahra Absen dari Sesi Practice dan Shakedown Putaran 5 Kejurnas Sprint Rally Demi Kuliah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1 SEA Games 2025, Berpotensi Bentrok Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement