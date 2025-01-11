Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Eks Penyerang Naturalisasi Siap Jadi Asisten Pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |11:20 WIB
Eks Penyerang Naturalisasi Siap Jadi Asisten Pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia!
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert)
A
A
A

EKS penyerang naturalisasi siap jadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Sergio van Dijk.

Bukan hanya jadi asisten pelatih. Sergio van Dijk mengaku juga siap jika ditunjuk menjadi translator atau penerjeman Patrick Kluivert saat melatih Timnas Indonesia nanti.

sergio van dijk foto ig @sergiovandijk

1. Sergio van Dijk Komentari Pemecatan Shin Tae-yong

Hal ini disampaikan Sergio van Dijk saat mengomentari pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dia soroti perhatian publik dunia terjadap Timnas Indonesia usai munculnya keputusan itu.

“Kalian pasti dengar… STY resmi keluar dari timnas dan penggantinya PK (Patrick Kluivert). Hal yang sangat bagus adalah perhatian untuk Indonesia di media olahraga seluruh dunia. Di mana-mana orang sekarang tahu sepakbola Indonesia mau berkembang!” tulis Sergio van Dijk dalam unggahannya di akun Instagram @sergiovandijk, Sabtu (11/1/2025).

“Tapi, saya masih sedikit ragu karena ekspektasi untuk PK dia harus dapat hasil yang terbaik di pertandingan kualifikasi Piala Dunia, bulan Maret dan Juni. Biasanya pelatih baru butuh waktu untuk beradaptasi dengan pemain-pemain dan sering pelatih mau membangun sistem permainan baru dan itu butuh lebih banyak waktu, mungkin 3-6 bulan! Apa lagi ini tim nasional, pemain2 cuma gabung sekitar 6 kali setahun!” lanjutnya.

Meski ragu dengan kiprah pelatih anyar, Sergio van Dijk tetap menyatakan kesiapan jika ditunjuk jadi asisten pelatih Patrick Kluivert. Hal ini disampaikan kala dirinya menanggapi komentar netizen dalam unggahannya itu.

“Sergio menjadi asisten PK (Patrick Kluivert) aja,” tulis akun @alvino.hanafi di kolom komentar unggahan Sergio van Dijk.

“Asisten atau translator boleh juga,” timpal Sergio van Dijk.

 

