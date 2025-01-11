Cerita Ragnar Oratmangoen soal Konsekuensi Bela Timnas Indonesia

RAGNAR Oratmangoen berbagi cerita soal konsekuensi bela Timnas Indonesia. Lantaran padatnya pertandingan internasional, Ragnar mengatakan kesulitan berkembang bersama FCV Dender.

Ragnar Oratmangoen merupakan salah satu pemain andalan di Timnas Indonesia. Ragnar saat ini sudah membukukan sembilan penampilan plus mencetak gol bersama tim berjuluk Skuad Garuda.

1. Penampilan di Timnas Indonesia Berdampak dalam Karier di Klub

Walau demikian, tugas internasional Ragnar ternyata agak mengganggu perkembangannya bersama klub. Pelatih FCV Dender, Vincent Euvrard, mengakui Ragnar sering kelelahan karena perjalanan jauh setelah membela Timnas Indonesia.

Hal itu membuat Ragnar kerap dikesampingkan untuk tampil sebagai starter di FCV Dender. Ragnar pun mengakui itu merupakan konsekuensinya karena membela tim nasional kebanggaan.

“Saya akui evolusi saya di Dender agak melambat karena banyaknya pertandingan internasional. Namun, tidak ada lagi pertandingan internasional yang direncanakan selama sepuluh pertandingan kompetisi tersisa,” kata Ragnar dilansir dari GVA, Sabtu (11/1/2025).

“Hati-hati, saya suka membela warna negara saya, itu benar-benar suatu kehormatan,” sambungnya.