HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Langsung Cetak Gol di Laga Exeter City vs Oxford United di Piala FA 2024-2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |09:44 WIB
Ole Romeny Langsung Cetak Gol di Laga Exeter City vs Oxford United di Piala FA 2024-2025 Malam Ini?
Ole Romeny berpeluang mencetak gol di laaga Exeter City vs Oxford United. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

OLE Romeny langsung mencetak gol di laga debut, tepatnya saat Oxford United tandang ke markas Exeter City di babak ketiga Piala FA 2024-2025, Sabtu (11/1/2025) pukul 22.00 WIB? Calon penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Oxford United pada Minggu, 5 Januari 2025.

Setelah diperkenalkan, Ole Romeny langsung berlatih bersama skuad utama Oxford United beberapa hari berselang. Ia terlihat berlatih bareng pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, yang sejak Agustus 2024 berstatus pemain Oxford United.

1. Ole Romeny dan Marselino Ferdinan Berpotensi Debut Bareng

Ole Romeny. ig/oufcofficial

Setelah lima bulan menunggu, Marselino Ferdinan berpotensi besar menjalani debutnya malam ini. Ia kemungkinan dimainkan pelatih anyar Oxford United, Gary Rowett, dari bangku cadangan.

Peluang Marselino Ferdinan menjalani debut sangat besar. Pertama, ini bukan Divisi Championship 2024-2025 (Liga 2 Inggris 2024-2025) yang notabene ajang prioritas Oxford United. Kedua, lawan Oxford United hanyalah Exeter City yang merupakan tim Liga 3 Inggris 2024-2025.

Bagaimana dengan Ole Romeny? Laga ini dapat dimanfaatkan Gary Rowett untuk melihat potensi Ole Romeny lebih jauh.

Dalam pola 4-2-3-1 racikan Gary Rowett, Ole Romeny dapat diandalkan sebagai winger kanan. Jika tidak sebagai winger kanan, Ole Romeny berpeluang dipentaskan sebagai penyerang tengah.

 

