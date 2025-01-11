Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025: Pasukan Xabi Alonso Permalukan Die Borussen 3-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |06:39 WIB
Hasil Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025: Pasukan Xabi Alonso Permalukan Die Borussen 3-2!
Laga Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen. (Foto: Bayer Leverkusen)
A
A
A

HASIL Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pasukan Xabi Alonso pun sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2.

Duel Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen digelar di Signal Iduna Park pada Sabtu (11/1/2025) dini hari WIB. Gol-gol Leverkusen dicetak oleh Nathan Tella (1’) dan brace Patrik Schick (8’ dan 19’).

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bayer Leverkusen tampak tak gentar tampil di markas Borussia Dortmund. Terbukti, mereka bisa memulai laga dengan begitu apik.

Pertandingan baru berjalan satu menit, Bayer Leverkusen bisa langsung membuka keunggulan. Ialah Nathan Tella yang mencatatkan namaya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Andrich.

Bayer Leverkusen makin menggila setelah itu. Mereka bisa menggandakan keunggulannya usai Schick mencetak gol pada menit kedelapan. Bayer Leverkusen unggul 2-0.

Dortmund tak tinggal diam mendapati kondisi ini. Mereka mencoba mencetak gol balasan hingga usahanya berbuah manis pada menit ke-12. Jamie Gittens berhasil menjebol gawang Lukas Hradecky.

Selang enam menit kemudian, Bayer Leverkusen langsung membalas gol itu. Mereka menjauhkan jarak lagi usai Patrik Schick berhasil unjuk ketangguhannya lagi. skor 3-1 untuk keunggulan Bayer Leverkusen pun terjaga hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633149/anak-panah-penabur-harapan-indah-hantam-target-borong-puluhan-medali-di-mawas-archery-competition-7-hte.webp
Anak Panah Penabur Harapan Indah Hantam Target, Borong Puluhan Medali di Mawas Archery Competition 7
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/winger_ac_milan_christian_pulisic.jpg
AC Milan Murka! Pulisic Cedera Akibat Laga Persahabatan Tak Penting vs Australia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement