Hasil Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025: Pasukan Xabi Alonso Permalukan Die Borussen 3-2!

HASIL Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pasukan Xabi Alonso pun sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2.

Duel Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen digelar di Signal Iduna Park pada Sabtu (11/1/2025) dini hari WIB. Gol-gol Leverkusen dicetak oleh Nathan Tella (1’) dan brace Patrik Schick (8’ dan 19’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bayer Leverkusen tampak tak gentar tampil di markas Borussia Dortmund. Terbukti, mereka bisa memulai laga dengan begitu apik.

Pertandingan baru berjalan satu menit, Bayer Leverkusen bisa langsung membuka keunggulan. Ialah Nathan Tella yang mencatatkan namaya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Andrich.

Bayer Leverkusen makin menggila setelah itu. Mereka bisa menggandakan keunggulannya usai Schick mencetak gol pada menit kedelapan. Bayer Leverkusen unggul 2-0.

Dortmund tak tinggal diam mendapati kondisi ini. Mereka mencoba mencetak gol balasan hingga usahanya berbuah manis pada menit ke-12. Jamie Gittens berhasil menjebol gawang Lukas Hradecky.

Selang enam menit kemudian, Bayer Leverkusen langsung membalas gol itu. Mereka menjauhkan jarak lagi usai Patrik Schick berhasil unjuk ketangguhannya lagi. skor 3-1 untuk keunggulan Bayer Leverkusen pun terjaga hingga akhir babak pertama.