HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

La Grande Indonesia Tak Mau Berikan Keringanan untuk Patrick Kluivert: Garuda Wajib ke Piala Dunia 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |00:05 WIB
Timnas Indonesia bersama fans La Grande Indonesia di SUGBK. (Foto: Aldhi chandra/Okezone)
Timnas Indonesia bersama fans La Grande Indonesia di SUGBK. (Foto: Aldhi chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – La Grande Indonesia, basis suporter skuad Garuda telah mengambil sikap untuk meminta Patrick Kluivert untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bukan via babak keempat, tetapi lolos langsung yang berarti Timnas Indonesia wajib finsi dua besar di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Seperti diketahui, Patrick Kluivert sudah resmi ditunjuk PSSI sebagai sosok yang menggantikan Shin Tae-yong. Mantan pemain Barcelona itu akan meneruskan perjuangan Skuad Garuda yang sedang bersaing di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Permintaan La Grande Indoensia

La Grande Indonesia melalui akun Instagram resminya @lagrandeindonesia12 menyampaikan tuntutan serius untuk Patrick Kluivert. Legenda Timnas Belanda itu diingatkan soal tugas berat membawa Timnas Indonesia lolos langsung dengan status runner up.

La Grande Indonesia Instagram

“Selamat Datang Coach Patrick Kluivert di rimba sepakbola Indonesia, kami tekankan tugasmu sangat berat, jadi jangan main-main dalam mengemban tugas apalagi rungkad,” tulis La Grande Indonesia, dikutip pada Sabtu (11/1/2025).

“Suka tidak suka, mau tidak mau, kamu telah mengambil tongkat estafet dari Coach Shin, tongkat yang sudah dia jalankan lebih dari separuh perjalanan. Bagi kami, sudah tidak ada lagi proses, kami ingin kau membawa kami langsung ke Piala Dunia 2026 yang artinya harus menjadi runner up di kualifikasi putaran ketiga yang menyisakan empat pertandingan, tidak bisa ditawar!,” sambung keterangan itu.

“Tidak ada lagi drama, karena kami mendukung kalian bukan sekedar drama! Selamat bertugas, bawa kami ke Piala Dunia 2026!” tambah keterangan tersebut.

 

