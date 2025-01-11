Tim Scouting PSSI Pantau Pemain Keturunan Indonesia di Laga Sunderland vs Stoke City?

TIM scouting PSSI pantau pemain keturunan Indonesia di laga Sunderland vs Stoke City? Hal itu diketahui dari unggahan salah satu anggota.

Duel Sunderland vs Stoke City itu akan berlangsung dalam rangka babak ketiga Piala FA 2024-2025. Laga tersebut berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, Sabtu (11/1/2025) pukul 22.00 WIB.

1. Dalam Perjalanan

Seorang anggota tim terlihat mengunggah momen dalam bus menuju Kota Sunderland. Hal itu dibaca sebagai keinginan memantau pemain keturunan.

“Siapa pemain keturunan baru yang akan bergabung bersama anak asuh Patrick Kluivert?” tulis akun Instagram @garudaonside, Sabtu (11/1/2025).

“Tim scouting Diaspora sedang melaksanakan tugasnya di Inggris. Stadium of Light akan menjadi tujuan berikutnya,” tulis unggahan itu.

2. Dua Pemain Keturunan

Menariknya, di laga itu akan ada dua pemain keturunan Indonesia. Masing-masing pemain berada di kedua kesebelasan.