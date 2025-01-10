Peri Sandria Minta Patrick Kluivert Jangan Ikuti Langkah Shin Tae-yong Ini di Timnas Indonesia

JAKARTA – Peri Sandria meminta Patrick Kluivert jangan mengikuti langkah Shin Tae-yong satu ini saat melatih Timnas Indonesia. Ia yakin eks Ajax Amsterdam itu bisa memoles striker-striker Indonesia.

Kluivert resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Ia menggantikan Shin yang dipecat dua hari sebelumnya.

1. Bukan Kebutuhan Mendesak

Peri berharap Kluivert tidak mengulangi kesalahan Shin dengan mendatangkan pelatih striker. Sebab, pengalamannya sebagai juru gedor papan atas Eropa sudah cukup.

"Kalau menurut saya itu tidak perlu ya pelatih penyerang," kata kata Peri di Jakarta, Jumat (10/11/2025).

2. 9 Staf

Kluivert sendiri saat masih aktif sebagai pemain adalah seorang penyerang tajam. Peri yakin dua asistennya juga akan ikut membantu seperti Alex Pastoor dan Denny Landzaat.

Legenda Bandung Raya itu sempat menyayangkan Shin memboyong pelatih striker dari luar yakni Yeom Ki-hun. Padahal, menurutnya, di Indonesia cukup banyak penyerang tajam saat masih aktif bermain.